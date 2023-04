Kann es nicht fassen, dass er Papst geworden ist: Michel Piccoli in Nanni Morettis "Habemus Papam", ORF 3, 16.55 Uhr. Foto: ORF / Prokino

15.15 JÜNGSTES GERICHT

Wer früher stirbt, ist länger tot (D 2006, Marcus H. Rosenmüller) Der kleine Sebastian glaubt fest, den Tod seiner Mutter verursacht zu haben und sein Seelenheil retten zu müssen. Sorgen wegen Höllenqualen und selbstauferlegte Gutherzigkeit treiben seine Umgebung in den Wahnsinn. Mit Markus Krojer und Fritz Karl. Bis 16.55, ORF 3

16.55 WEISSE WOLKE

Habemus Papam – Ein Papst büxt aus (I/F 2011, Nanni Moretti) Auch unter den hehren Würdenträgern der Kirche gilt das Streben nach oben: Karrierebewusstsein mag vielen dabei näher sein als das eigene Hemd. Dem künftigen Oberhaupt der katholischen Kirche ist dergleichen fremd: Er bekommt kalte Füße angesichts der Verantwortung und stiehlt sich davon, hinaus, ins pralle, volle Leben. Nanni Moretti und Michel Piccoli – eine Kombination, mit der einfach nichts schiefgehen kann. Bis 18.35, ORF 3

20.15 BILDGEWALTIG

Ben Hur (USA 1959, William Wyler) Charlton Heston (die rechte Faust Christi), Stephen Boyd, ein Wagenrennen, eine Galeere (Tiefpunkt Wyler’scher Existenzphilosophie) und die letzten Tage Jesu von Nazareth. Um 23.40 folgt die Doku Charlton Heston: Von Moses zum Waffennarr. Bis 0.35, Arte

20.15 ESKAPISMUS

Das Traumschiff Am Ostersonntag führt die Reise des Traumschiffs Kapitän Parger und seine Crew an die kanadische Pazifikküste, nach Vancouver. Bis 21.50, ORF 2

20.15 GANGSTER

The Gentlemen (USA 2019, Guy Ritchie) Matthew McConaughey will in dieser Gangsterkomödie von Guy Ritchie als Londoner Drogenbaron Mickey Pearson sein millionenschweres Marihuana-Imperium an einen amerikanischen Milliardär abgeben. In der britischen Halbwelt gibt es jedoch viele Interessenten, die vor nichts zurückschrecken, um selbst zum Zug zu kommen. Dabei sind Hugh Grant, Colin Farrell und Charlie Hunnam. Bis 22.35, ProSieben

20.15 PARODIE

Das Leben des Brian (Life of Brian, Gb 1979, Terry Jones) Schwarzer Humor par excellence: Die Komikergruppe Monty Python verballhornt das Leben Christi, drei Könige aus dem Morgenland machen nicht Jesus, sondern Brian ihre Aufwartung. Low-Budget-Produktion: Um zu sparen, treten die sechs Mitglieder der Gruppe in diesem Film in mehr als 40 Rollen auf. Bis 22.10 RTL 2

21.45 BUTLER-MEMOIREN

Was vom Tage übrig blieb (The Remains of theDay, USA 1993, James Ivory) Für Butler Stevens (Anthony Hopkins) wird ein Besuch bei seiner ehemaligen Arbeitskollegin und heimlichen großen Liebe Miss Kenton (Emma Thompson) zur Reise in die eigene Vergangenheit, auf der er die ungenützten Chancen seines Lebens erkennt. Nachdem James Ivory drei Romane E. M. Forsters adaptiert hatte, verfilmte er 1993 Kazuo Ishiguros mit dem Booker Prize ausgezeichneten Roman The Remains of the Day. Der Film wurde in acht Kategorien für den Oscar nominiert. Bis 23.50, 3sat