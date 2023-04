Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi hat am Mittwoch die Mailänder San-Raffaele-Klinik wegen akuter Atembeschwerden aufgesucht; begleitet wurde er von seiner um 54 Jahre jüngeren Lebensgefährtin Marta Fascina. Er wurde umgehend auf die Intensivstation verlegt und künstlich beatmet. Zunächst hieß es, der "Cavaliere" laboriere an einer Lungenentzündung. Dann berichteten italienische Medien, dass es sich bei dieser nur um eine Begleiterkrankung einer Leukämieerkrankung (Blutkrebs) handle, von der die Öffentlichkeit bisher nichts wusste.

Paolo Berlusconi über seinen prominenten Bruder (Bild): "Silvio ist ein Fels, er wird es auch diesmal schaffen." Foto: AFP/ALBERTO PIZZOLI

Eine offizielle Bestätigung der Klinik kam dann am Donnerstagnachmittag. Fest steht, dass eine Kombination von Leukämie und Lungenentzündung für einen 86-jährigen Patienten lebensgefährlich wäre. Wegen der Leukämie soll Berlusconi eine Chemotherapie begonnen haben.

Alle fünf Kinder am Krankenbett

Wie ernst es um den Gesundheitszustand Berlusconis steht, lässt sich auch daran ablesen, dass schon am Mittwoch alle fünf Kinder an sein Krankenbett geeilt sind: die beiden Nachkommen aus erster Ehe, Marina und Piersilvio, sowie Barbara, Eleonora und Luigi aus zweiter Ehe. Auch Berlusconis jüngerer Bruder Paolo begab sich in die Klinik. "Silvio ist ein Fels, er wird es auch diesmal schaffen", erklärte Paolo Berlusconi beim Verlassen der Klinik.

Auch Außenminister Antonio Tajani, Koordinator der Berlusconi-Partei Forza Italia, versuchte Optimismus zu verbreiten. "Er ist unser Löwe, er gibt nie auf", betonte Tajani. Berlusconi habe eine ruhige erste Nacht im Krankenhaus verbracht, erklärte er unter Berufung auf die behandelnden Ärzte.

Die Aufmerksamkeit und Aufgeregtheit der italienischen Medien wegen der Krankheit Berlusconis erinnert an die Bilder, die man vor etwas mehr als einer Woche gesehen hat, als Papst Franziskus mit einer Lungenentzündung in die Römer Gemelli-Klinik gebracht werden musste.

TV-Teams vor dem Krankenhaus

Auch vor dem San-Raffaele-Krankenhaus gingen mehrere TV-Teams in Stellung, um live über die neuesten Gerüchte und – vorerst ausgebliebene – Gesundheitsbulletins zu berichten. Sogar ausländische Sender haben sich vor der Privatklinik aufgepflanzt. In Italien beherrschte das Leiden des vierfachen ehemaligen Ministerpräsidenten die Titelseiten der Zeitungen und die Hauptnachrichten des Fernsehens.

Das Interesse vermag nicht zu erstaunen: Berlusconi hat die italienische Politik drei Jahrzehnte lang geprägt wie kaum ein anderer Politiker der Nachkriegszeit; mit seinen Eskapaden und Skandalen hat er immer wieder die Schlagzeilen beherrscht. Eine ganze Generation von Italienern und Italienerinnen hat die nationale Politik nur als Bühne von Berlusconi erlebt – entweder als Regierungschef oder als Oppositionsführer.

In der letzten Zeit ist sein Einfluss zwar geschwunden: Seine Forza Italia ist in der Rechtsregierung von Giorgia Meloni der kleinste Koalitionspartner hinter den postfaschistischen Fratelli d'Italia der Regierungschefin und der rechtspopulistischen Lega von Matteo Salvini. Aber: Ohne die Berlusconi-Partei hätte die Regierung im Parlament keine Mehrheit mehr.

Wie wird es ohne "Cavaliere" weitergehen?

In Rom wird deshalb bereits eifrig über mögliche Szenarien spekuliert, die sich im Fall eines Todes von Berlusconi für die Forza Italia und die Regierung ergeben würden. Zumindest das Schicksal der Forza Italia liegt im Ungewissen: "Berlusconi und die Forza Italia sind untrennbar. Die Partei ist seine Geschöpf und sein Leben", betont Giuliano Urbani, Ex-Minister in den beiden ersten Regierungen von Berlusconi und Parteimitglied der ersten Stunde.

Ohne Berlusconi ist ein langfristiges Weiterbestehen der Forza Italia schwer vorstellbar: Es wird wohl, wie die linksliberale "Repubblica" vermutet, früher oder später zu einer "Massenflucht" der Abgeordneten und Senatoren kommen – zu anderen Parteien.

Dennoch wird Giorgia Meloni kaum um ihre Regierung bangen müssen: Die "Massenflucht" wird den größten Teil der "Forzisti", wie die Mitglieder der Berlusconi-Partei genannt werden, zu den Fratelli d'Italia und zur Lega führen, also von einer Regierungspartei in die andere.

Längerfristig gesehen könnte ein Ende der langen Ära Berlusconi für das bürgerliche Italien auch eine Chance bieten: Es könnte wieder eine "normale" christdemokratische Partei entstehen, wie es sie mit der Democrazia Cristiana (DC) schon einmal gegeben hatte. Die DC war 1992 im Korruptionssumpf untergegangen, Berlusconi hatte das politische Vakuum mit seiner Forza Italia gefüllt. Seither gibt es in Italien rechts der Mitte nur noch Populisten und Rechtsnationale.

Falls der "Löwe" schon in Kürze seinen letzten Kampf verlieren sollte, bestünde zumindest die vage Möglichkeit, dass diese "italienische Anomalie" überwunden wird. (Dominik Straub aus Rom, 6.4.2023)