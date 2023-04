Kabul – In Afghanistan hat ein Frauenradio nach einer von den regierenden Taliban auferlegten Sperre wieder seine Tätigkeit aufgenommen. Das bestätigte das Direktorat für Information und Kultur der Provinz Badakhshan im Norden des Landes am Donnerstag. Vor rund einer Woche musste der von Frauen geführte Radiosender "Stimme der Frauen" die Ausstrahlung auf Anweisung der Taliban einstellen. Als Grund nannte der zuständige Kulturdirektor Musuddin Achmadi Verstöße gegen Rundfunkregeln.

So habe das Radio während des Fastenmonats Ramadan Lieder ausgestrahlt. "Stimme der Frauen" ist derzeit das einzige aktive Frauenradio in der Provinz. Während der ersten Herrschaft der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan in den 1990er Jahren war Musik gänzlich verboten. Seit ihrer erneuten Machtübernahme im August 2021 herrscht dieses Verbot jedoch nicht.

Beschneidung von Frauenrechten

International stehen die Taliban wegen ihrer massiven Beschneidung von Frauenrechten in Kritik. So sind etwa mittlerweile höhere Mädchenschulen und Universitäten für Frauen geschlossen, zu vielen Berufen haben Frauen keinen Zugang mehr.

Aktuell werden noch mehrere Radiosender von und für Frauen in Afghanistan betrieben. So ist etwa seit kurzem das Frauenradio Rabia Balchi im Norden des Landes wieder aktiv, nachdem es vor einiger Zeit wegen eines Brandes geschlossen werden musste. (APA, dpa, 6.4.2023)