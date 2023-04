RADIO-TIPPS:

10.05 MUSIK

Hörbilder Spezial: Horowitz. Annäherung an einen Star-Pianisten Radiofeature von Renate Maurer, der Maestro selbst ist in amerikanischen Interviewausschnitten zu hören. Bis 11.00, Ö1

14.05 ARTMANN

Literatur am Feiertag: H. C. Artmanns Demontage des Machotums Erwin Steinhauer in Flieger, grüß mir die Sonne. Mit den Musikern Georg Graf, Joe Pinkl und Peter Rosmanith. Bis 15.00, Ö1

19.00 MAGAZIN

Memo: Ein Zweig am Ölbaum Israel Ein Besuch bei den "Elaia-Christengemeinden". Bis 19.30, Ö1 (Astrid Ebenführer, 10.4.2023)