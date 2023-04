In dieser Galerie: 2 Bilder Für Jurij Rodionov gab es im Achtelfinale von Estoril nichts zu ernten. Foto: EPA/MIGUEL A. LOPES Thiem zeigte gegen Shelton eine gute Vorstellung. Foto: IMAGO/Nuno Cruz

Estoril – Dominic Thiem hat beim ATP-Sandplatzturnier in Estoril das Viertelfinale erreicht. Der 29-Jährige bezwang am Donnerstag Ben Shelton (USA) klar mit 6:2, 6:1. Am Freitag trifft Thiem auf den Sieger der Partie von Roberto Bautista Agut (Spanien) gegen Quentin Halys (Frankreich).

"Er ist mit tollen Ergebnissen stark aufgestiegen. Ich hatte viel Respekt vor dem Match, er ist ein Linkshänder, vor allem am Aufschlag gefährlich. Ich versuchte, meine Erfahrung auf Sand auszuspielen", sagte Thiem nach der Partie im Kurzinterview auf dem Platz.

Und weiter: "Je höher der Ball abspringt, umso besser für mein Spiel. Die Bälle hier sind trocken, nehmen den Spin gut auf, das passt zu meinem Spiel. Ich bin glücklich, im Viertelfinale zu stehen. Ich spiele immer besser, die Ergebnisse waren zu Beginn des Jahres nicht da. Ich will in das Hauptfeld der French Open, alle Punkte helfen mir dabei." Für einen Platz im Hauptfeld von Roland Garros benötigt Thiem noch mindestens einen Sieg in Estoril, oder ein Erfolgsergebnis beim Masters in der kommenden Woche in Monte Carlo.

Thiem erwischte gegen Shelton einen schlechten Start in die Partie, lag rasch mit Break 0:2 zurück. Danach machte Shelton jedoch viele Eigenfehler, Thiem zeigte stabiles Tennis und gute Defensivqualitäten. Beim Return stand Thiem wie gewohnt weit hinter der Grundlinie, übte aber viel Druck auf Shelton aus. Der US-Amerikaner bestritt in Estoril das erste Profi-Sandplatzturnier seiner Karriere, vor der Partie hatte er mit Magenschmerzen zu kämpfen.

Rodionov scheidet aus

Jurij Rodionov ist hingegen im Achtelfinale gegen den als Nummer sechs gesetzten Serben Miomir Kecmanovic sang- und klanglos mit 0:6,1:6 untergegangen. Der Weltranglisten-40. aus Belgrad ließ Österreichs Nummer zwei nur gut ein Drittel aller ausgespielten Punkte, Rodionov ließ alle seine drei Breakchancen ungenutzt. Der 23-Jährige schrieb in Durchgang zwei zum 1:2 an, mehr war aber nicht drinnen.

"Ich habe sehr gut gespielt, alles was ich versucht habe, ist im Court gelandet", ließ Kecmanovic nach der 64-Minuten-Partie erkennen, dass er einen Traumtag erwischt hat. Jedenfalls war damit klar, dass Dominic Thiem in der Weltrangliste weiter Österreichs Nummer eins bleibt. Rodionov hatte in Runde eins den Spanier Albert Ramos-Vinolas besiegt. (red, APA, 6.4.2023)