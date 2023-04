Michael K. Williams war einer Überdosis Drogen gestorben. Seinem Dealer droht eine lange Haftstrafe. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

New York – Eineinhalb Jahre nach dem Tod von US-Schauspieler Michael K. Williams, hat sich der Dealer, der dem aus der Serie "The Wire" bekannten Star Drogen verkaufte, schuldig bekannt. Der Dealer habe Williams am helllichten Tag in New York mit Fentanyl gestrecktes Heroin verkauft, wird ein Anwalt vom Branchen-Portal "Deadline" zitiert. Damit habe er Williams die fatale Dosis verkauft, die den Schauspieler tötete.

Dem Dealer droht nach seinem Schuldeingeständnis eine Gefängnisstrafe von fünf bis zu 40 Jahren. Williams war an einer akuten Vergiftung durch das Zusammenwirken von Fentanyl, P-Fluorofentanyl, Heroin und Kokain gestorben. Die Polizei hatte den Schauspieler, dessen Markenzeichen seine Narbe auf der Stirn und zwischen den Augen war, am 6. September 2021 tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn aufgefunden. Williams hatte in der Vergangenheit offen über den Kampf gegen seine Drogensucht gesprochen. (red, 6.4.2023)