Drei Monate und sechs Tage – so lange kommen wir in Österreich mit jenen Ressourcen aus, die eigentlich für ein ganzes Jahr reichen sollten. Ab heute, dem 6. April, überlasten wir unseren Planeten also wieder – wir haben den Earth Overshoot Day erreicht.

Um diesen nach hinten zu verschieben, müssen wir weniger Natur zubetonieren, weniger Wälder abholzen, weniger CO2 ausstoßen.

Aber die Diskussion um diese Ziele wird immer aufgeheizter, besonders wenn es um Klimaprotestaktionen geht. Eine junge Aktivistin könnte deshalb sogar aus Österreich abgeschoben werden.

STANDARD-Innenpolitikredakteur Theo Anders spricht im Podcast darüber, ob das gerechtfertigt ist. Alicia Prager aus dem Zukunftsressort weiß, ob andere Länder mit ihren Ressourcen besser umgehen und wie auch wir den Erdüberlastungstag nach hinten verschieben können. (red, 6.4.2023)

