"Die letzte Erhöhung unseres Gehalts war im Jahr 2009", erzählt der Lehrende Georg Behm. Foto: Getty, izusek

Sie lehren an Fachhochschulen (FHs), machen mit 85 Prozent sogar den Großteil des Lehrpersonals aus – und trotzdem sind sie den Angestellten selten gleichgestellt: externe Lehrende.

Der starke Bezug zu Unternehmen, Wissenschafterinnen und Wissenschaftern ist fixer Bestandteil der FH-Strategien. Die meisten Externen sind bei Unternehmen angestellt und lehren nur nebenberuflich. Für viele ist es eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Sie können ihr Wissen weitergeben und behalten Kontakt zum Wissenschaftsbetrieb. Manche bessern sich mit dieser Arbeit auch ihr Einkommen auf. Die Bezahlung der Nebenberufler ist allerdings selten gut. Dagegen regt sich nun an einer FH Protest.

Protest wird laut

"Die letzte Erhöhung beziehungsweise Anpassung unseres Stundensatzes war im Jahr 2009. Das wollten wir ändern", erzählt Georg Behm. Er ist externer Lehrender an der FH Wien der WKW, der Fachhochschule für Management und Kommunikation in Wien. Dort unterrichtet er im Studiengang Finanz-, Rechnungs- & Steuerwesen. Gerade in den letzten Jahren ist die Inflation rasant gestiegen. Das reale Einkommen war somit weniger. Doch seit 2009 wurde die Bezahlung nicht an die Inflation angepasst. Deshalb sei es an der Zeit gewesen, daran etwas zu ändern, meint Behm.

Doch eine kollektive Erhöhung der Bezahlung ist nicht leicht zu erreichen. Die externen Lehrkräfte sind schlecht vernetzt. Sie haben nur wenige gemeinsame Termine, um sich kennenzulernen. Es gibt auch keinen Betriebsrat, keine Vertretung der Externen, und sie sind in keiner Gewerkschaft vertreten. Für sie gilt kein Kollektivvertrag. Ihre Werkverträge sind großteils befristet, und es gibt viele freie Dienstverhältnisse.

Erfolge



Georg Behm klemmte sich letztes Jahr trotzdem dahinter und schrieb allen Externen der FH WKW E-Mails. Er bekam sehr viele zustimmende Antworten zurück. Sie bildeten ein Verhandlungsteam und arbeiteten Argumentationslinien aus. Ihre Forderung: eine Erhöhung des Stundensatzes um 40 Prozent, da die Preissteigerung seit 2009 knapp 39 Prozent beträgt.

In mehreren Verhandlungsterminen im Jänner dieses Jahres erreichten sie eine Erhöhung der Honorarsätze um rund 17 Prozent. Diese werden ab dem Wintersemester 2023 ausbezahlt. Lebensrealität der ExternenViele weitere FHs haben dieses Jahr den Satz ebenfalls angehoben. Zwischen 72 und 125 Euro pro Stunde verdienen die Interviewten an FHs in Wien und Umgebung. Das Verhandlungsteam sieht diese Erhöhung vor allem auch als Zeichen der Wertschätzung.

Einblick in die Selbständigkeit

Eine, die sich darüber sehr freut, ist Uli Jürgens. Sie war Teil des Verhandlungsteams. Pro Semester unterrichtet sie einige Stunden im Fach Journalism & Media Management an der FH Wien der WKW. Sie ist selbstständig und hat viele Arbeitgeber. Neben ihrer Tätigkeit an der Fachhochschule schreibt sie Sachbücher, ist freie Journalistin bei Ö1 und dreht Dokumentationen. Für sie ist diese Arbeitsform ideal: "Ich kann mir meine Projekte aussuchen und bin frei."

Die Einnahmen, die sie durch ihre Lehre an der FH WKW generiert, sind nicht ihr Haupteinkommen: "Meine freiberuflichen Projekte kommen sehr unregelmäßig. Deshalb helfen mir meine Einnahmen durch die FH-Tätigkeit, zumindest einen gewissen fixen Betrag monatlich zu erhalten." Aus diesem Grund hat sie sich auch dem Protest angeschlossen, den die externen Lehrenden im Jänner an der FH WKW angestoßen hatten.

Uli Jürgens ist zuversichtlich, dass sich nun durch diesen Prozess die Vernetzung verbessert. So steigt die Chance, auch zukünftige Anliegen besser durchzusetzen. Alle paar Jahre gibt es eine offizielle Versammlung, auf der auch die externen Lehrenden über bestimmte Themen abstimmen dürfen. Und vielleicht nehmen sich nun mehr Menschen für diesen Termin Zeit und kommen auch vermehrt zu den zusätzlichen informellen Treffen, hofft der Lehrende Behm. (Natascha Ickert, 12.04.2023)