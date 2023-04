Ein vorbestrafter 16-Jähriger soll im vergangenen April zwei Passanten mit einer Waffe attackiert haben. Er leugnet, am Ende kritisiert das Gericht die Ermittler

Sportgerät oder Tatwaffe: Ein Baseballschläger kann zu recht unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Foto: imago / Noah Wedel

Wien – Aus Film und Fernsehen kennt man den Ablauf einer Gegenüberstellung bei der Polizei zwecks Identifizierung eines Verdächtigen ja: Fünf bis sechs Personen stehen in einem Raum, hinter einer verspiegelten Glasscheibe befinden sich Opfer und Ermittler. Dann treten die Probanden einzeln vor, bis das Opfer bei einem sagt: "Ja, der war es!", und der Fall ist gelöst. Dass die Realität eine gänzlich andere ist, zeigt das Verfahren gegen den gerade 16 Jahre alt gewordenen Herrn D., der sich wegen einer Anklage der versuchten schweren Körperverletzung vor Richterin Alexandra Skrdla verantworten muss.

D. soll am 17. April des Vorjahres laut Staatsanwältin zwei Passanten ohne Not mit einem Baseballschläger attackiert haben – ein Opfer erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde, das zweite konnte ausweichen und blieb unverletzt. Verteidigerin Nina Binder kündigt gegenüber Skrdla an, dass ihr Mandant sich nicht schuldig bekennen wird, hat aber ein Problem: Der Teenager verspätet sich. Als die Sache um 9.30 Uhr aufgerufen wird, ist er mit seiner Mutter noch auf dem Weg, zum Unmut der Richterin betritt der in Wien geborene Rumäne erst um 9.58 Uhr den Verhandlungssaal.

Vorstrafe wegen Autodiebstahls

Im August wurde D. zu drei Monaten bedingt verurteilt, da er gemeinsam mit einem ein Jahr älteren Freund ein Auto gestohlen hatte. In diesem Gefährt kurvte das führerscheinlose Duo im April durch das nächtliche Wien, als sie bei einer Kreuzung auf die späteren Opfer trafen. "Die zwei haben etwas hereingeschrien, dann hat mein Freund gesagt, dass wir aussteigen und die schlagen sollen", erinnert der Angeklagte sich.

Nur: Er wollte das eigentlich gar nicht. Der Freund, der am Steuer saß, habe den Wagen aber abgestellt, habe von der Rückbank oder aus dem Kofferraum seinen Baseballschläger geholt und sei den beiden Passanten nachgeeilt. "Wenn Sie eh nicht wollten – warum gehen Sie dann mit?", versucht die Richterin zu ergründen. "Ich wusste nicht, was ich machen soll", entschuldigt D. sich. Als man die beiden Kontrahenten, die angeblich Bierflaschen in der Hand hielten, eingeholt hatte, habe der Freund ohne vorherige Konversation den ersten mit der Waffe gegen den Kopf geschlagen, dann habe man Fersengeld gegeben. "Sie haben uns dann noch ihre Flaschen nachgeworfen!", moniert er. Bei der Flucht verlor er sein Mobiltelefon, das auf seine Spur führte.

Vertauschte Rollen

Dieser Freund, gemeinsam mit dem Angeklagten wegen des Autodiebstahls verurteilt, erzählt als Zeuge die Geschichte genau umgekehrt. Das Gefährt habe man ungefähr einen Monat vor dem angeklagten Angriff gestohlen, meistens sei es bei ihm gewesen, verrät der 17-Jährige. Nach der Auseinandersetzung an der Kreuzung habe er zwar zu D. gesagt: "Komm, zeigen wir es denen", dabei aber nur an einen Faustkampf gedacht. Umso überraschter sei er gewesen, als der Angeklagte den Baseballschläger aus dem Kofferraum geholt hat.

"Wenn das gestohlene Auto meistens bei Ihnen war – woher wusste der Angeklagte, dass da ein Schläger drinnen ist?", interessiert die Richterin. "Weil er dabei war, als ich ihn mir gekauft habe. In Tschechien", antwortet der Zeuge. Der in der Tatnacht aber auch keinen Einspruch erhob, denn: "Ich dachte, wenn die anderen den Schläger sehen, werden sie eh Angst bekommen und weglaufen." Seiner Schilderung nach hätten die Opfer ihre Flaschen schlagbereit gehalten, daher habe D. den ersten Gegner ein- oder zweimal am Kopf getroffen, ehe man flüchtete.

Mit dem Auftritt des ersten Opfers, ein 23 Jahre alter Afghane, nimmt das Verfahren eine unerwartete Wendung. Genauer, mehrere. Es beginnt bereits bei der Tatsache, dass der Mann für seine Aussage einen Dolmetscher benötigt, seine beiden Aussagen bei der Polizei aber ohne Übersetzer erfolgten.

Angebliches Opfer widerspricht dem Protokoll

Er sei damals mit seinem Landsmann nach einer Feier unterwegs gewesen, erinnert er sich. An einer Kreuzung stehend hätten sie sich, jeder mit einer Dose Bier in der Hand, unterhalten, als aus einem BMW geschimpft wurde. Das Auto sei zunächst weitergefahren, habe dann aber offenbar gehalten. Denn plötzlich hätte jemand von hinten "Wartet!" gerufen. Als er sich umwandte, sah er drei Burschen nahen, einer davon mit einem Baseballschläger auf der Schulter. Sein Begleiter sei auf das Trio zugegangen, um zu fragen, was los sei, da sei er bereits geschlagen worden. Danach seien die Angreifer geflüchtet. "Na ja, davor gab es aber noch einen Angriff auf Sie, oder?", korrigiert Skrdla ihn. "Bei der Polizei haben Sie gesagt, der mit dem Schläger wollte Sie schlagen, aber Sie wichen zurück, daher habe er Sie nicht getroffen", hält sie dem Zeugen vor. Der lässt übersetzen, dass er das nie gesagt habe – er sei dem Angreifer nie näher als zwei Meter gekommen.

Es kommt aber noch besser: Als die Richterin den Zeugen fragt, ob er den Angeklagten identifizieren kann, antwortet er: "Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn damals gesehen habe." Er habe ihn nur bei der Gegenüberstellung in der Polizeiinspektion betrachten können, aber auch damals gesagt, dass er sich nicht sicher sei und die Chance bei 50 zu 50 liege. "Laut Protokoll haben Sie damals gesagt, Sie können ihn zu 70 Prozent identifizieren?", wundert sich Skrdla. "Nein, das war die Meinung des Polizisten. Ich habe gesagt 50 zu 50."

"Kurze blonde" statt lange dunkelbraune Haare

Der 26-jährige Verletzte, der als letzter Zeuge aussagt, hat laut einem Amtsvermerk noch am Tatort ausgesagt, der Angreifer mit dem Baseballschläger habe "kurze blonde Haare" und eine Mütze gehabt. Angeklagter D. hat lange dunkelbraune Haare, sein damaliger Begleiter kurze dunkle. Auf vorgelegten Fotografien konnte der Verletzte bei seiner Einvernahme niemanden identifizieren – als er ein Bild nicht ausschließen wollte, habe ihm der Beamte gesagt: "Das ist die falsche Person." Richterin Skrdla stellt interessiert fest, dass die Polizeiermittler diese gescheiterte Lichtbildgegenüberstellung im Akt nicht erwähnt haben.

Wie sich herausstellt, war auch die persönliche Gegenüberstellung in der Polizeiinspektion weit weniger eindeutig als dargestellt. Denn den beiden Zeugen wurden nur der Angeklagte und der Fahrer präsentiert. Der Zeuge war sich zu 70 bis 75 Prozent sicher, dass der Angeklagte der Baseballschlägermann sei – da er eine Mütze wie der Angreifer trug und lange Haare hatte. Er glaubt allerdings auch, dass ein Blonder beteiligt war. "Warum haben Sie unmittelbar nach dem Angriff von jemandem mit 'kurzen, blonden Haaren' gesprochen?", fragt Verteidigerin Binder nach. Er sei damals geschockt und der Ohnmacht nahe gewesen, entgegnet der 26-Jährige. Wie man aus seinen Krankenhausunterlagen weiß, hatte er auch 1,2 Promille.

Kein Vorwurf an Opfer

Die Rechtsvertreterin macht dem Verletzten in ihrem Schlussplädoyer auch keinen Vorwurf, sondern verweist auf psychologische Grundlagen: Erleide man ein derart traumatisches Erlebnis, dann "will man jemand hängen sehen". Die Erinnerung könne dann trügen, und man identifiziere einen von der Polizei Präsentierten zu Unrecht, bevor gar niemand bestraft wird. Aus Binders Sicht "hat das Beweisverfahren nicht einmal ansatzweise ergeben, dass mein Mandant es war". Noch dazu, da der Baseballschläger dem Freund gehörte und sich in "dessen" Auto befand. Der habe auch ein Motiv für eine Falschaussage, denn D. habe zeitlich zuvor den Zeugen belastet.

Die Richterin kann dem folgen und spricht D. nicht rechtskräftig frei. Die Beweislage reiche nicht, um die für eine Verurteilung notwendige Sicherheit herzustellen. "Das ist ein bissl dünn", begründet Skrdla ihre Entscheidung. Die persönliche Gegenüberstellung mit nur zwei Verdächtigen hält sie für suggestiv, das Fehlen eines Dolmetschers für problematisch und die Tatsache, dass der Verletzte ursprünglich die sehr konkrete Aussage zu den kurzen, blonden Haaren machte, dann die Verdächtigen auf den Fotos nicht erkannte und dieser Ermittlungsschritt im Abschlussbericht nicht einmal erwähnt wird, für problematisch. "Das ist nicht die Polizeiarbeit, die wir uns hier vorstellen", kritisiert sie deutlich. (Michael Möseneder, 6.4.2023)