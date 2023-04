Das Fleisch der Ziegen ist in Österreich nur um die Osterfeiertage gefragt. Schade, denn so landet es häufig im Katzennapf + Rezept für Ziegenstelze von Max Stiegl

Es ist immer wieder dieselbe unangenehme Nachricht, die Käsemacherin Monika Liehl den vielen Vegetariern unter ihren Kunden überbringen muss. Nämlich dass es aus ethischen Gründen keinerlei Sinn hat, Ziegenkäse zu essen und gleichzeitig auf Ziegenfleisch zu verzichten. "Bekanntlich muss jedes Muttertier trächtig sein, bevor es Milch gibt", sagt Liehl, "und naturgemäß wirft es im Schnitt gleich viele weibliche wie männliche Jungtiere. Stellt sich die Frage: Wenn man an die Milch ihrer Mütter will, was sollte man tun mit den männlichen Kitzen, wenn nicht schlachten und essen?"

Dieselbe Frage stellt sich freilich auch bei allen anderen Nutztieren. Mit dem bedeutenden Unterschied, dass es für Fleisch von Kalb und Lamm auch einen Markt gibt, jenes von Ziegenkitz genau wie von Ziege hierzulande aber nur äußerst selten auf den Tisch kommt. Dabei steigt der Ziegenbestand in Österreich seit vielen Jahren kontinuierlich. Beispielsweise von 55.000 Stück im Jahr 2005 auf über 90.000 Stück im Jahr 2017.

Die starke Zunahme der Ziegenpopulation spiegelt die steigende Nachfrage für Ziegenmilch wider. Viele werden sich erinnern, dass Ziegenkäse vor 30 Jahren noch als exotisch galt, nur in spezialisierten Käseläden erhältlich war oder von Frankreich-Reisenden mitgebracht wurde. Heute führt jeder Supermarkt Joghurt, Topfen oder Käse-Gupferln und sonstige Produkte aus Ziegenmilch. Das hat neben dem Geschmack noch mindestens zwei weitere Gründe. Einer davon ist, dass eine wachsende Zahl an Menschen Ziegenmilch besser vertragen und leichter verdauen. Ein anderer das vielfach verklärte Image von Naturnähe, Tierfreundlichkeit und Kleinbäuerlichkeit, das der Ziegenzucht anhaftet.

Käsemacherin Monika Liehl hält auf ihrem Hof im burgenländischen Parndorf Ziegen für die Milchproduktion. Foto: Georges Desrues

Die Mär von der glücklichen Ziege

"Aus irgendeinem Grund glauben viele, dass es für Ziegen so etwas wie Massentierhaltung gar nicht gibt", sagt die Ziegenzüchterin Liehl, "dabei gibt’s die sehr wohl, wenn auch nicht in Österreich." Denn in den Niederlanden oder Frankreich wird Ziegenkäse schon seit langem im großen Stil auf industrielle Weise hergestellt. Dabei müssen die Erzeuger auf Tricks zurückgreifen, um den natürlichen Reproduktionszyklus der Tiere zu verändern und den Käse ganzjährig anbieten zu können. "Normalerweise stehen Ziegen in den Wintermonaten trocken", erklärt Liehl, "was bedeutet, dass wenn sie ab Sommer für fünf Monate trächtig werden, sie ab November und bis ungefähr Anfang Februar, wenn sie werfen, keine Milch geben." In industriellen Betrieben hält man die Tiere bei künstlichem Licht, dadurch nimmt man ihnen das Zeitgefühl und sie können das ganze Jahr über befruchtet und infolge gemolken werden.

Da man die Tiere auch in solchen Großbetrieben nur wegen ihrer Milch und so gut wie gar nicht wegen ihres Fleisches züchtet, wird ihr männlicher Nachwuchs häufig gleich nach der Geburt eingeschläfert und zu Hundefutter verarbeitet oder entsorgt. Eine Praktik, die in einer Welt des Kampfes gegen Lebensmittelverschwendung kaum zu akzeptieren ist.

Für Liehls Betrieb im burgenländischen Parndorf hat der alljährliche Nachwuchs im Frühjahr zumindest den Vorteil, dass er auf die Zeit um Ostern fällt. Auf den einzigen Zeitpunkt im Jahr also, an dem Fleisch vom Ziegenkitz nachgefragt wird. Meistens aber bleibt die Züchterin dennoch auf einem Teil ihres Fleisches sitzen. "Es sind an die 30 männliche Kitze, die wir dann schlachten müssen. In der Regel ist es nicht einfach, das alles in der kurzen Zeit um Ostern zu verkaufen", sagt Liehl.

Außerdem müssten ja nicht nur die Kitze geschlachtet werden, sondern bisweilen auch Muttertiere. "Es kommt immer wieder vor, dass eine Ziege zu alt wird und aus sonst einem Grund keine Milch mehr gibt, dann müssen wir auch unter dem Jahr schlachten", sagt die Züchterin und Käsemacherin.

Ziegenfleisch ist leider abgesehen von der Osterzeit kaum gefragt. Foto: Georges Desrues

In ihrem Hof erhält sie immer wieder Besuch vom Spitzenkoch Max Stiegl vom Restaurant Gut Purbach. Stiegl sei einer der wenigen Gastronomen, sagt Liehl, der das ganze Jahr über Ziegenfleisch von ihr beziehe. "Für mich zählt Ziege zum besten Fleisch überhaupt", sagt der Wirt, "in Wahrheit steht es Lamm- und Schaffleisch in nichts nach." So eigne sich junges Kitz vorzüglich zum Braten und Kurzbraten, ältere Milchziegen wieder zum langsamen Schmoren, wie etwa für Ragouts und Currys. Und dann seien da noch die Innereien, die man auf alle möglichen Arten zubereiten könne.

Ziege, einmal durchgebraten

Tatsächlich reicht ein Blick in die kulinarischen Traditionen anderer Länder, um zu erkennen, wie vielfältig sich Ziegenfleisch verarbeiten lässt. In den Küchen des Nahen Ostens, Asiens, Afrikas, Mexikos, der Karibik, aber auch Sardiniens und Spaniens ist es geradezu allgegenwärtig. Doch auch in Österreich muss es einst eine Tradition in der Haltung von Ziegen und ihrer Verwertung gegeben haben. Was allein schon dadurch belegt wird, dass die Gletschermumie namens Ötzi kurz vor seinem Tod Ziegenfleisch gegessen hat, wie Wissenschafter beteuern. Die heimische Tradition der Ziegenzucht zeigt sich auch in den lokalen Rassen. Darunter etwa die braunfärbige Pinzgauer Ziege, die gefleckte Steirische Scheckenziege, die buntgefärbte Tauernschecken Ziege oder die schwarz-weiße Pfauenziege.

Einer der wenigen Gastronomen, die ganzjährig bei ihr Fleisch kaufen, ist Max Stiegl vom Restaurant Gut Purbach. Die Ziegenstelze (s. u.) wird mit Rosmarinpolenta serviert.v Foto: Georges Desrues

Noch wichtiger aber als die Rasse sei die Ernährung, sagt Liehl. "Manche Betriebe füttern ihre Tiere mit Abfällen, was sich in Geruch und Geschmack nicht nur der Milch, sondern auch des Fleisches widerspiegelt. Deswegen verabreichen wir ihnen Biofutter, nämlich Luzerne und Heu und etwas Hafer während des Melkens", so die Züchterin. In seinem Restaurant Gut Purbach bereitet Max Stiegl Ziegenfleisch auf alle möglichen Arten zu. Nur beim Braten müsse man ein wenig aufpassen.

"Denn aus irgendeinem Grund schicken viele Gäste das Fleisch zurück, wenn es nicht durchgebraten ist. Dabei bestehen dieselben Gäste bei Lamm darauf, dass es schön rosa daherkommt." Was daran liege, dass Ziegenfleisch für viele noch unvertraut sei. Aber genau darum geht es, nämlich den Gästen den Geschmack näherzubringen. Denn letztlich ist den Ziegen durch nichts mehr geholfen als durch die Aufwertung ihres Fleisches.





(Georges Desrues, 6.4.2023)