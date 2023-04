Jetzt anhören: Würden alle so leben wie in Österreich, wären die Ressourcen der Welt für 2023 bereits am 6. April erschöpft. Helmut Haberl, Professor an der Boku, erklärt, was es mit dem "Earth Overshoot Day" auf sich hat

Der Podcast "Edition Zukunft Klimafragen" wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Citroën Ë-C4 X Electric. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.

Eigentlich könnte Österreich im Vergleich mit anderen Ländern beim ökologischen Fußabdruck viel besser abschneiden, kritisiert Helmut Haberl, Professor für sozial-ökologischen Stoffwechsel an der Universität für Bodenkultur Wien. Doch jahrzehntelange Versäumnisse hätten dazu geführt, dass Österreich enorm viele Ressourcen verbrauche, sagt er. Wie viel, das zeigt der sogenannte Earth Overshoot Day. Das ist jener Tag, an dem wir – rechnerisch – die Ressourcen der Welt erschöpft hätten, wenn alle Menschen so leben würden wie wir.

Österreich erreicht diesen Tag heuer am 6. April – nur elf andere Länder verbrauchen mehr, darunter Katar, die USA und Australien. Deutschland hingegen kommt immerhin bis 4. Mai aus, Großbritannien bis 19. Mai, und China schafft es bis 2. Juni.

Warum schneidet Österreich also so schlecht ab? Und wie können wir weniger Ressourcen verbrauchen? Darüber sprechen wir in dieser Folge von "Edition Zukunft Klimafragen". So viel vorab: Es gibt mehrere große Hebel, vor allem aber geht es um Treibhausgasemissionen. "Wenn wir aktive Klimaschutzpolitik machen, dann würde der Earth Overshoot Day zurückgehen", sagt Haberl. (Alicia Prager, 7.4.2023)