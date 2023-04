Interessant ist, dass man sich bei der Gestaltung des Konzepts Reverse an einem Tier orientiert hat, dem Felsenpinguin. Foto: Meyer Werft

Konzepte für Kreuzfahrtschiffe sind einige im Umlauf. Man erinnere sich zum Beispiel an die Pangeos, einen Entwurf des Lazzarini Design Studios, das wie eine Schildkröte aussehen und 60.000 Passagieren Platz bieten soll. Etwas weniger hoch gegriffen wirkt dagegen die Idee der im deutschen Niedersachsen ansässigen Meyer-Werft. Die hat auf der Kreuzfahrtleitmesse in Fort Lauderdale, Florida, das Konzept eines Kreuzfahrtschiffes namens Reverse vorgestellt, das 80 Jahre in die Zukunft weist.

2100 soll das Schiff dank eines neuen Energiekonzepts ohne fossile Treibstoffe auskommen. Dafür will man die Wellenenergie durch horizontale Flügel am Rumpf, Solar- und Brennstoffzellen sowie Windenergie nutzen.

Nur kleine Restaurants

Interessant ist, dass man sich bei der Gestaltung des Schiffes an einem Tier orientiert hat, dem Felsenpinguin. Der habe schließlich besonders aerodynamische Eigenschaften. Äußerlich mit einer geschlossenen Glasfassade und Urban-Gardening-Bereichen sowie Drohnenlandeplätzen ausgestattet, sollen zentrale öffentliche Bereiche den Mittelpunkt im Inneren des Schiffes bilden.



Dank einer von der Außenhülle losgelösten Kabinenstruktur seien effiziente modulare Herstellungsmethoden möglich, liest man. Verwendet werden sollen nahezu vollständig recycelbare Materialien. "Das Schiff basiert auf den globalen Megatrends und ist eine – aber nicht die einzige – logische Antwort darauf", wird Tim Krug, Leiter der Concept Development Group der Meyer-Gruppe, zitiert. Beispielsweise habe man nur kleine Restaurantbereiche vorgesehen, die eher als sozialer Treffpunkt dienen. "Weil wir uns vorstellen, dass ein Großteil der Nährstoffe in konzentrierter Form wie Pillen zu sich genommen wird", erklärt Krug weiter. Wie da wohl das Captain's Dinner aussehen wird? (red, 6.4.2023)