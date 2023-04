Nimmt irritierende Veränderungen in seiner gewohnten Umgebung wahr: Anthony Hopkins in "The Father", ORF 1, 21.45 Uhr. Foto: ORF / Tobis / Sean Gleason

20.15 LITERATURADAPTION

Fabian oder Der Gang vor die Hunde (D 2021, Dominik Graf) Berlin im Jahr 1931 im Zeichen der Wirtschaftskrise: Während der 32-jährige Germanist Jakob Fabian (Tom Schilling) tagsüber seiner Arbeit als Werbetexter nachgeht, erkundet er nachts die Unterweltkneipen, Bordelle und Künstlerateliers. Der stets experimentierfreudige Regiekönner Dominik Graf hat Erich Kästners Roman mit hochkarätiger Besetzung visuell aufregend adaptiert. Bis 23.10, Arte

21.15 DOKUMENTATION

Kreuz und quer spezial: Wer erträgt das Kreuz – Eine persönliche Suche Eigentlich ist das Kreuz ein Folterwerkzeug, und doch ist es ein zentrales christliches Symbol, das als Zeichen des Heils und der Liebe Gottes gilt. Filmemacher Stefan Ludwig begibt sich auf eine persönliche Suche nach einer heute überzeugenden Deutung des Kreuzes. Bis 22.00, ORF 2

21.45 DRAMA

The Father (F/GB 2020, Florian Zeller) Witwer Anthony, ein gutsituierter Patriarch, lebt seit 30 Jahren in seiner Londoner Wohnung, als ungeahnte Veränderungen und ihm offenbar fremde Personen zunehmend für Irritationen sorgen. Florian Zeller macht in der Filmadaption seines Theaterstücks den Verlauf einer Demenzerkrankung richtiggehend am eigenen Leib spürbar. Anthony Hopkins brilliert in der Hauptrolle, für die er mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Bis 23.15, ORF 1

21.45 TRAGIKOMÖDIE

Ein Mann namens Ove (En man som heter Ove, S 2015, Hannes Holm) Witwer Ove (Rolf Lassgård) lebt in einer Einfamilienhaussiedlung, wo er ob seiner Pedanterie mit allen im Streit liegt. Eine neue Nachbarin lockt den lebensmüden Ove in der schwedischen Komödie dann aus der Reserve – zu seinem Besten. Bis 23.35, ARD

22.20 ACTIONTHRILLER

Baby Driver (USA 2017, Edgar Wright) Die Stöpsel in die Ohren, die Musik voll auf und mit Vollgas durch die Straßen: Der junge, von Tinnitus gequälte Fluchtwagenfahrer Baby (Ansel Elgord) hofft auf die Zukunft nach einem letzten Coup, kommt aber natürlich ins Schleudern. Mitreißendes kinetisches Kino, befeuert von beschwingter Musik. Bis 0.35, RTL 2

22.50 FILMBIOGRAFIE

Astrid (Unga Astrid, S/DK 2018, Pernille Fischer Christensen) Das Leben der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren vor ihrem Durchbruch: Die Filmbiografie wirft einen aufschlussreichen Blick auf jene Jahre, in denen sich das Mädchen Astrid Ericsson auf eigene Beine stellen und erwachsen werden musste. Kongenial besetzt mit Alba August. Bis 0.45, ZDF

0.40 KOMÖDIE

Führerschein und nichts wie weg (La bonne conduite, F 2021, Arnaud Bedouët) Als sein Vater schwer erkrankt, kehrt Marineunteroffizier Pierre (Alban Lenoir) nach Lille zurück, um vorübergehend die Leitung der Fahrschule der Familie in der multikulturellen Vorstadt zu übernehmen. Mit seinem autoritären Führungsstil stößt er in Arnaud Bedouëts Komödie schnell an seine Grenzen. Bis 2.20, Arte