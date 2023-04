Mbappé ist sauer. Foto: AP/Aurelien Morissard

Kylian Mbappé hat seinen Klub Paris Saint-Germain kritisiert, weil dieser ohne sein Mitwissen ein Interview verwendet hat, um den Kauf von Saisonkarten zu bewerben. Dem Starstürmer störte, dass er in einem Video der am Mittwoch veröffentlichen Kampagne die absolute Hauptrolle spielt und andere Teamkollegen kaum auftauchen. "PSG ist ein großer Klub und eine große Familie, aber es ist auf keinen Fall Kylian Saint-Germain", betonte der 24-Jährige am Donnerstag auf Instagram.

Dieses Video gefällt Kylian Mbappé gar nicht.

Er habe zu keinem Zeitpunkt gewusst, dass das mit ihm an einem Marketing-Tag des Clubs geführte Interview für die Werbekampagne bestimmt war, erklärte Mbappé. "Ich stimme dem veröffentlichten Video nicht zu." Das sei auch der Grund, warum er für individuelle Bildrechte für Profifußballer kämpfe.

Vor einigen Monaten hatte sich der WM-Torschützenkönig bereits mit dem französischen Fußballverband um Bildrechte gestritten. Wegen der Handhabung zur Nutzung der Bilder wollte Mbappé nicht an einem Fototermin der "Equipe Tricolore" teilnehmen. In dem Streit ging es darum, dass der Verband kollektive Bildrechte am Nationalteam hat – und einzelne Akteure dadurch gegenüber anderen auf dem Werbemarkt bevorteilt werden. (APA, red, 6.4.2023)