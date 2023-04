Merkel und Obama Eis essend am Strand oder auch in inniger Umarmung. Was auf den ersten Blick wie echte, wenn auch ungewöhnliche Fotos aussieht, ist bei näherer Betrachtung das Werk eines KI-Künstlers. Dieser hat sich nun bereits zum dritten Mal dem mittlerweile im Ruhestand befindlichen Duo gewidmet, und erneut ist das Ergebnis beeindruckend.

Angie and Barack

Der Instagrammer "Julian_ai_art" experimentiert seit Wochen sehr ambitioniert mit diversen KI-Tools, um möglichst beeindruckende Werke zu schaffen. Neben einer Gitarre spielenden Giraffe und etwas ernsteren Motiven hat sich der Künstler besonders spektakulären Inszenierungen der zwei ehemaligen Staatsoberhäupter Angela Merkel und Barack Obama gewidmet. In der neuen Bilderserie sieht man die beiden tanzend in der New Yorker U-Bahn, und das in unterschiedlichen Outfits.

Mal mit bunten Hoodies, mal in Polizeiuniform – auch aus dem Kontext gerissen würde man wohl schnell feststellen, dass es sich hier nicht um echte Fotos handelt, auch wenn der Detailgrad erschütternd realistisch scheint.

"Nach einem gemeinsamen Tag am Strand und einem freundlichen Duell, um etwas Dampf abzulassen, hat Barack entschieden, Angela nach New York einzuladen", schreibt Julian als Begleittext zu den Bildern. Darunter finden sich noch sehr bemühte Reime, die man sich begleitet von einem "80er-Jahre-Hip-Hop-Beat" vorstellen soll, erklärt der Künstler. So schwach die Songzeilen sind, so viel Energie besitzen die von einer künstlichen Intelligenz (KI) generierten Bilder.

Als Quelle gibt Julian an, Midjourney, Photoshop und GPT-4 verwendet zu haben. Mit Letzterem hat er wohl die Bildbeschreibungen erstellt, danach von Midjourney die Bilder kreieren lassen und schließlich selbst mithilfe von Photoshop Hand angelegt. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.