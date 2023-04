Nachdem er wegen Ermittlungen zum EU-Bestechungsskandal festgenommen wurde, soll Panzeri nun unter Hausarrest gestellt werden. Foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Rom/Brüssel – Ein Brüsseler Gericht hat am Donnerstag beschlossen, den ehemaligen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri, der seit dem 9. Dezember im Rahmen der belgischen Ermittlungen zum sogenannten Katar-Gate inhaftiert war, aus der Haft zu entlassen. Dies teilte der Anwalt des lombardischen Politikers, Laurent Kennes, mit. Panzeri soll unter Hausarrest mit Pflicht zur Fußfessel in seiner Wohnung in Brüssel gestellt werden.

Es wird erwartet, dass Panzeri noch am Donnerstag aus dem Brüsseler Gefängnis Saint-Gilles entlassen wird, berichteten italienische Medien. Der ehemalige sozialdemokratische Abgeordnete, der als Drahtzieher des Korruptionsskandals im Europäischen Parlament gilt, hatte im Jänner Reue gezeigt und sich in Verhandlungen mit dem Gericht auf eine einjährige Haftstrafe geeinigt, die nach Abschluss des Prozesses in Kraft treten wird.

In dem Ende 2022 öffentlich gewordenen Bestechungsskandal geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf Entscheidungen des EU-Parlaments durch die Regierungen von Katar und Marokko. Den Beschuldigten wird von der Staatsanwaltschaft Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. (APA, red, 6.4.2023)