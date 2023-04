Für die Kandidatur für den SPÖ-Vorsitz gibt es einige Hürden – nicht alle der 73 Kandidatinnen und Kandidaten konnten sie überwinden. Foto: apa / helmut fohringer

Dornbirn – 73 Personen haben sich als potenzielle Vorsitzende bei der SPÖ gemeldet. Wie viele davon die von der Partei für die interne Wahl vorgegebenen Hürden erreicht haben, geben die Verantwortlichen erst nach Ostern bekannt. Einer der Kandidaten hat sich nun aber schon selbst aus dem Rennen genommen: Der Vorarlberger Student Niklas Klocker hat laut einem Bericht von vorarlberg.orf.at nur rund 20 Unterstützungserklärungen von Parteimitgliedern gesammelt – notwendig wären aber 30 gewesen.

"Überraschend viele Studenten haben unterschrieben, weil viele kurzfristig Mitglied geworden sind", wird der 23-Jährige in dem Bericht zitiert, der selbst erst vor kurzem in die SPÖ eingetreten ist und in Innsbruck studiert. Er zeigt sich von der mangelnden Unterstützung der Vorarlberger Landespartei enttäuscht; diese sagte zum ORF allerdings, dass sie Klocker nie erreicht habe.

Die rote Karriere des Studenten könne jedenfalls ein Gastspiel bleiben. Seine Kandidatur sei "auch als symbolische Geste, als Denkzettel gedacht, gegen das Parteiestablishment". Nun überlege er, wieder aus der SPÖ auszutreten. (red, 7.4.2023)