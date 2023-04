[Wirtschaft] Sebastian Kurz mit René Benko auf Investoren-Suche in Nahost

Teure Lebensmittel werden ein immer größeres Problem

[Nahostkonflikt] Israelische Gegenangriffe auf Ziele im Libanon und im Gazastreifen

[Inland] Politologe Filzmaier bezeichnet Umfragen zur Salzburg-Wahl als "wertlos"

Vorarlberger Student erhielt zu wenig Unterstützung für Vorsitz-Kandidatur bei der SPÖ

[Schmerzbehandlung] Was es mit den Anti-Schmerz-Versprechungen von Liebscher & Bracht auf sich hat

[Web] Apple bringt großes Maps-Update nach Österreich

[Lifestyle] Porträt: Koch Lukas Nagl zeigt, was man aus Fischen rausholen kann

[Wetter] Neben vielen dichten Wolken zeigt sich am Karfreitag in Salzburg, in Oberösterreich und in Teilen der westlichen Steiermark und in Kärnten anfangs noch die Sonne. Bis zum Abend schließen sich jedoch auch hier letzte Wolkenlücken. Vor allem in den westlichen Landesteilen sowie auch generell im Osten und Südosten regnet es zeitweise. -2 bis 12 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Weltgesundheitstag.