Wenn der sechsjährige Ehor im kommenden Herbst erstmals in die Schule geht, braucht er eine Tasche, ein paar Hefte und Stifte. Seine Großmutter Switlana wünscht sich für ihren Enkel aber vor allem eins: ein echtes Haus, das er in der Früh verlassen und in das er nach der Schule wieder zurückkehren kann.

Denn seit ihr Haus im März 2022 von russischen Phosphorbomben zerstört wurde, wohnte Ehor mit Mama und Oma im Keller des nahegelegenen Arbeitsplatzes von Switlana, manchmal auch in einem Zelt vor den Trümmern ihrer Existenz nahe Butscha. Als vor einem Monat ein Schwesterchen dazukam, zog die junge Familie zu Freunden. Der Platz im Keller reichte nicht. Überhaupt sei ein Keller kein Ort, wo Neugeborene und Kinder aufwachsen sollten, sagt Switlana mit Tränen in den Augen.

Die Witwe ist geblieben und kümmert sich mit Freunden und Nachbarn um den Wiederaufbau ihres Häuschens, von dem nur noch das Fundament steht. "Im Herbst soll rechtzeitig zum Schulbeginn alles fertig sein", hofft sie.

VIDEO: Der Wiederaufbau in der Ukraine hat längst begonnen DER STANDARD

Switlana ist eine von vielen Frauen, die derzeit am Bau mitanpacken, während viele Männer im Osten und Süden des Landes gegen die russischen Besatzer kämpfen oder zerstörte Brücken sanieren.

Milliarden Euro an internationaler humanitärer Hilfe sind bereits geflossen – von der EU, den USA und insgesamt mehr als 70 Staaten. Es ist im Verhältnis eine der humanitär am besten finanzierten Krisen. Und dennoch ist es immer zu wenig. Mehr als eine Billion Euro könnte der Wiederaufbau kosten, mutmaßt man. Das Geld wandert in Sanierungen, vorübergehende Unterkünfte, Lebensmittel oder in überfällige medizinische Operationen. Doch stets schwingt die Angst mit, dass russische Raketen und Drohnen alles Wiederaufgebaute abermals zerstören könnten, dass die russischen Soldaten zurückkehren.

Dankbarkeit und Angst

"Ohne euch wäre das alles nicht möglich", wiederholt Switlana ständig – und meint damit "den Westen", der der Ukraine beisteht. Dabei ist der Betrag, der ihr und ihrer Familie über den humanitären Hilfsfonds der EU direkt gegeben wurde, mit knapp 500 Euro überschaubar.

Switlana baut ihr Haus wieder auf, damit der Enkel nach der Schule in ein Zuhause heimkehren kann. Foto: Europäische Union/Oleksandr Ratushniak

Im Nordwesten Kiews reicht das aber fast für ein ganzes Dach aus. Das noch fehlende Geld für die Ziegel hat die Gemeinde gespendet. Switlanas Schwiegersohn dient beim Militär, sein Sold hilft zusätzlich. Alles, was die Familie nach dem Kauf von Lebensmitteln noch beiseitelegen kann, wandert direkt in das neue kleine Haus in Horenka. Es steht zwischen Ruinen und völlig intakten Häusern. Alle hier litten unter dem russischen Angriff, aber manche, wie Switlana und ihre Familie, verloren alles.

Immer wieder versagt der Mittfünfzigerin die Stimme. Etwa als sie erzählt, dass das alte Häuschen just zerstört wurde, nachdem es gerade erst um neue Kinderzimmer erweitert worden war. Switlana sagt, dass sie auf die Flucht vorbereitet war, alle Dokumente hergerichtet hatte und stets mit sich trug. Aber ausgerechnet am 2. März 2022, als sie wieder den Lärm der tieffliegenden russischen Flieger hörte, war keine Zeit mehr, die Dokumentenmappe mitzunehmen. Sie habe den kleinen Ehor geschnappt und sei um ihr Leben gerannt. Switlana weint.

Haus in Flammen

Sie kamen bei Fremden, einige Autostunden weiter westlich, unter. Fremde, die heute ihre zweite Familie sind, sagt Switlana. Drei Wochen nach der Flucht kamen dann die Whatsapp-Nachrichten der Nachbarin, die Videos des in Flammen stehenden Hauses zeigten. Zwei Phosphorbomben hatten die Siedlung getroffen. Switlana wollte es nicht wahrhaben, bis sie es Mitte Mai mit eigenen Augen sehen musste.

Die Whatsappnachrichten der Nachbarin zeigen das Haus in Flammen. Foto: Europäische Union/Oleksandr Ratushniak

Ein Jahr nach Beginn der großflächigen Invasion nimmt sich kaum jemand in der Ukraine Zeit für aktive Traumabewältigung, wenngleich auch die Regierung die psychische Gesundheit ihrer Landsleute immer wieder thematisiert. Für viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind aber die eigenen seelischen Verletzungen nur ein Problem von vielen, die nach dem Krieg gelöst werden müssen. Viele wollen ihre Traumatisierung auch noch nicht wahrhaben, wollen stark sein, müssen stark sein.

DER STANDARD hat humanitäre Hilfsprojekte in und um Kiew besucht, mit Betroffenen gesprochen, deren Stimme immer wieder brach. Doch niemand wollte das Gespräch beenden. Alle reißen sich so gut es geht zusammen, wollen nach vorn blicken, sich erkenntlich zeigen für die Hilfe aus "dem Westen".

Oksana, eine Großmutter in Adidas-Hose und mit Kopftuch aus dem Iwankiwer Vorort Obuchowytschi, nimmt die russischen Soldaten teilweise sogar in Schutz. Manche seien besonders brutal gewesen, ja, hätten knapp an ihrem Kopf vorbeigeschossen, um Informationen über den in der ukrainischen Armee dienenden Enkel zu erpressen. Aber vereinzelt hätten sie sich "korrekt" verhalten, sich gar um sie gesorgt und nach ihr Ausschau gehalten. Etwa als ihr Hausdach durch den Beschuss eines nahestehenden Militärfahrzeugs abbrannte.

"Sie wussten, was sie taten"

Die Erzählung, wonach viele russische Soldaten zu Beginn der Invasion Ende Februar und Anfang März 2022 nicht wussten, dass sie überhaupt auf ukrainischem Boden stehen, will Oksana aber nicht glauben. Sie habe die Soldaten mehrmals konfrontiert; argumentiert, dass die Ukraine nie russisches Land angegriffen habe, auf keinen Russen geschossen habe. Warum sie diesen Angriffskrieg dennoch führten, habe ihr kein Soldat beantworten können. "Sie wussten ganz genau, was sie taten", ist Oksana überzeugt.

"Ein zweites Mal schaffe ich das nicht", sagt Oksana, die in ständiger Angst um ihren kämpfenden Enkel lebt. Foto: Europäische Union/Oleksandr Ratushniak

Seit Ende der Okkupation ihrer Ortschaft lebt Oksana im Gartenhäuschen, das russische Kommandanten einst besetzt hatten und das nun mit EU-Hilfsgeldern neue Fenster und ein dichtes Dach bekam. Die Schützengräben unweit des Hauses sind Relikte einer Zeit, die sie hofft, nie mehr erleben zu müssen. "Ein zweites Mal schaffe ich das nicht", sagt Oksana. Als Wochen nach dem russischen Abzug ein uniformierter Mann nachts mit Taschenlampe ihren Grund betrat, kam die Todesangst zurück. Sie versteckte sich und weinte. Bis sie die Worte "Oma, Oma" hörte. Ihr Enkel war für einen Überraschungsbesuch heimgekehrt.

Zweckoptimismus

Die 630 Millionen Euro, die allein die EU-Kommission bisher an humanitärer Hilfe bereitgestellt hat, werden nicht nur für die Reparatur von Gebäuden eingesetzt. Olena aus Zimmer 19 im Containerlager von Horenka verwendete den Großteil ihrer Soforthilfe etwa für eine neue Hüfte. Viele kaufen auch Essen oder renovieren ihr Geschäft. So sind die direkten Geldüberweisungen auch gedacht: In funktionierenden Märkten will die EU Menschen nicht bevormunden, indem sie etwa zweckgebundene Gutscheine verteilt.

Olena braucht keine Gutscheine, sie braucht neue Hüftgelenke – und die sind teuer. Als die Schmerzen nicht mehr auszuhalten waren, zog Olena mit ihrem Mann Anatolyj und der gemeinsamen Enkelin in das von Polen bereitgestellte Flüchtlingslager, um Geld zu sparen. Sie planen, die nächsten zwei bis drei Jahre hier zu leben, bis ihr komplett zerbombtes Wohnhaus vielleicht wieder renoviert wird.

Anatolyj und Olena können dem neuen 10-Quadratmeter-Zimmer auch Positives abgewinnen. "Hauptsache wir leben" Foto: Europäische Union/Oleksandr Ratushniak

Olena will trotzdem nicht klagen. Sie habe ein Dach über dem Kopf, das zehn Quadratmeter kleine Zimmer sei warm, die Nachbarn seien dieselben wie zuvor. Sie kann der Situation auch Gutes abgewinnen: Kurz nach der OP sei es nicht einmal schlecht, keine weiten Wege zu haben und keine Stufen steigen zu müssen, sagt sie.

Die Schulden, die sie für die Operation bei Freunden aufnehmen musste, seien freilich ein Problem. Olena besitzt nichts mehr, das sie hätte verkaufen können, um ihre OP zu bezahlen. Auch das Auto wurde bei einem Angriff zerstört. Aber man schaffe das schon. Hauptsache, man sei am Leben.

Gebären im Keller

Wenn man durch die Hauptstadt Kiew schlendert, mit den vielen Menschen in den Cafés, Bars und Restaurants und den vielen Staus, die es wieder gibt, vergisst man oft, dass es für die Menschen in weiten Teilen der Ukraine immer noch mehr Überleben als Leben ist, das sie täglich bewältigen. Sei es die Beschaffung der nächsten Mahlzeit oder der tägliche Luftalarm. Viele, sogar die meisten Ukrainer ignorieren die Warnungen der diversen Alarm-Apps und das Sirenengeheul mittlerweile. Ansonsten komme man zu nichts, und es treibe einen nur in den Wahnsinn, lautet der Tenor, wenn man nachfragt.

Der Notkreißsaal im Atomschutzbunker der Tschernihiwer Entbindungsklinik. Foto: Europäische Union/Oleksandr Ratushniak

Es gibt aber Orte, wo das einfach nicht möglich und so auch nicht erlaubt ist. Zum Beispiel in der Tschernihiwer Entbindungsklinik im Norden Kiews, 70 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. Hier zeigt Chefarzt Wasyl fast ein wenig stolz den notdürftig eingerichteten Kreißsaal im Atomschutzbunker aus Sowjetzeiten.

"Ist halt so, gab keine andere Chance", sagt er knapp über die neue Situation. Babys warten eben nicht. Und so kamen von den 143 Kindern, die in der Zeit der Belagerung der Stadt geboren wurden, nicht wenige im Schutzkeller auf die Welt. Er ist mit selbstgemalten Bildern kämpfender ukrainischer Soldaten dekoriert. Kinder haben die Bilder gemalt, während oben russische Mörsergranaten die Fenster bersten ließen. Ob ihn Corona zu jener Zeit zusätzlich unter Druck gesetzt habe? Wasyl lacht schallend.

Vasyl ist Chefarzt der Geburtenklinik und Pragmatiker. Foto: Europäische Union/Oleksandr Ratushniak

Nicht immer ist klar, ob der Arzt genügend Empathie für seine Patientinnen aufbringt – oder ob ihn der Krieg zu Pragmatismus zwingt. Etwa wenn er sagt, die Frauen müssten derzeit nun einmal schneller gebären. Oder wenn er meint, zwei Psychologinnen seien ausreichend – gleich viele wie vor dem Krieg. Doch nichts ist mehr so wie vor dem Krieg. Damals mussten die Gebärenden nicht mehrmals täglich in den Bunker eilen.

Bunkerkinder

Bunker gehören mittlerweile zur Lebensrealität ukrainischer Kinder. Bis zu viermal täglich marschieren die Kleinsten im Gänsemarsch in den Keller. Auch deshalb versucht die UN-Kinderhilfsorganisation Unicef – teils mit EU-Mitteln – die Räumlichkeiten möglichst kinderfreundlich und bunt zu gestalten. 84 renovierte Bunker sollen es landesweit bis zum neuen Schuljahr sein. 2700 Bildungshäuser wurden seit Kriegsbeginn beschädigt, 400 komplett zerstört.

Helle Farben, Kreidewände zum Malen, Spielecken und kleine Tische. 60 mal 60 Zentimeter Platz mindestens pro Kind. Anfangs mochten die Kindergartenkinder in Dymer den neuen Raum so gern, dass sie den Fliegeralarm imitierten, um wieder in den Bunker laufen zu dürfen, erzählen Pädagoginnen. Sie haben die schier unlösbare Aufgabe, Kindern den Ernst des Alarms klarzumachen, ohne sie zu verängstigen. "Wenn die Sirenen angehen, erledigen die ukrainischen Soldaten ihren Job", heißt es.

Es ist nur schwer zu verdauen, wenn einem eine Gruppe Kinder voller Stolz den neuen Luftschutzbunker zeigt. Foto: Europäische Union/Oleksandr Ratushniak

Jenen, die während der Okkupation hiergeblieben sind – ob freiwillig oder weil die Zeit zur Flucht nicht gereicht hatte –, gehe es am schlechtesten, sagt die Leiterin Natalia. Es habe aber geholfen, dass die anderen Kids wieder zurückkamen und dass sie darüber sprechen konnten. Klar sei, dass die Kinder mehr vom Krieg mitbekommen, je älter sie werden. Im Nachbardorf gibt es eine Schule, 430 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren lernen dort. Einige Schüler sagen ganz selbstverständlich, sie würden später zum Militär gehen. "Sie sind bereit, für ihr Mutterland zu kämpfen", sagt die Direktorin mit ernster Stimme. Man weiß nicht, ob sie dabei Stolz, Trauer, Angst oder Freude empfindet. Vielleicht alles gleichzeitig.(Fabian Sommavilla aus Dymer, Horenka, Obukjovxchi und Tschernihiw, 8.4.2023)