Abschied von Frau Maisel, eine Raserei in der Londoner Gangsterszene und ein Wiedersehen mit Sarah Michelle Gellar aus "Buffy" und noch viel mehr steht in den kommenden zwei Wochen auf dem Streamingprogramm:

Der Anschlag – Angriff auf den BVB

2017 wurde der Mannschaftsbus des deutschen Fußballklubs Borussia Dortmund von einem Sprengsatz getroffen. Das Team war gerade auf dem Weg ins eigene Stadion, um für das Champions-League-Viertelfinale gegen AS Monaco aufzulaufen. Der Schock war groß nach dem Attentat, aber ebenso die Verwunderung, als ein Tatverdächtiger verhaftet wurde und sich herausstellte, dass er mit dem Angriff einen Kurssturz der Aktien des Spitzenvereins erzielen und so selbst Gewinne abschöpfen wollte. Regisseur Christian Twente hat sich für die Doku "Der Anschlag" nochmals mit den Geschehnissen auseinandergesetzt. 10. 4., Sky

Yonder

Ein futuristisches Jenseits entfaltet sich in der südkoreanischen Serie "Yonder": Im Jahr 2032 ist es für Menschen möglich, ihre Erinnerung in die titelgebende Welt hochzuladen und so über ihren Tod hinaus zu existieren. Als ein Mann, der seine verstorbene Frau einfach nicht loslassen kann, eines Tages eine rätselhafte E-Mail erhält, begibt er sich an diesen Ort, um dort mit seiner Geliebten leben zu können. Doch das Verlassen der ihm bekannten Welt und das Eintauchen in diese neue, auch etwas unheimliche Existenz birgt nicht nur einige Gefahren, sondern wirft allem voran etliche Fragen über ewiges Leben und die Bedeutung von Glück auf. Sechs Folgen. 11. 4., Paramount+

A Town Called Malice

Nachdem in ihrer Londoner Heimat für eine Gangsterfamilie nichts mehr zu holen ist, will man sich an der sonnigen Küste Spaniens entspannen. Schnell erkennen die Lords, dass sich hier, an der beschaulichen Costa del Sol, ganz neue Möglichkeiten auftun. Mit "A Town Called Malice" taucht Regisseur Jamie Donoughue tief in die 80er-Jahre ein, was sich vor allem in Ausstattung, Bildgebung und Musik ausdrückt. Und natürlich läuft für Familie Lord nicht alles sofort wie am Schnürchen, dafür ist man auch untereinander viel zu sehr mit kleineren und größeren Gehässigkeiten beschäftigt. 12. 4., Sky

Sky TV

American Manhunt: The Boston Marathon Bombing

Vor zehn Jahren sorgten zwei Explosionen beim Boston-Marathon für Angst und Schrecken unter der Bevölkerung. Drei Menschen wurden bei dem Terroranschlag getötet, mehr als 250 weitere Personen verletzt. Die Minuten und Stunden danach, die von einer hektischen Jagd auf die Attentäter quer durch die Stadt gekennzeichnet waren, stellt die dreiteilige Doku-Serie nach. Anhand von Überwachungsaufnahmen, aber auch Handyvideos sowie Ausschnitten aus dem Polizeifunk rekonstruiert Regisseur Floyd Russ die schweren Stunden, die das Leben vieler Betroffener für immer veränderten. 12. 4., Netflix

Florida Man

Spielsüchtig, Job weg, Frau weg: Mike Valentine ist nicht gerade ein Vorzeigepolizist. Schließlich hat er sich mit einer ganze Menge krummer Typen eingelassen, mit denen in puncto Schulden nicht zu spaßen ist. Um ein für alle Mal reinen Tisch zu machen, nimmt Mike einen letzten Job an und kehrt in seine Heimat Florida zurück, um dort die Freundin eines Gangsterbosses zu finden. Dass dabei nicht alles nach Plan läuft, muss wohl nicht extra erwähnt werden. Edgar Ramírez gibt den hemdsärmeligen Mike mit viel Verve und charmant-herbem Einschlag. Sein Florida Man darf vorerst acht Folgen lang auf eigene, sprich: die harte Tour ermitteln. 13. 4., Netflix

The Marvelous Mrs. Maisel

Jetzt aber wirklich: Nachdem sich Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan) vier Staffeln lang vergeblich um den Durchbruch im Showbusiness bemüht hat, geht es im Serienfinale von "The Marvelous Mrs. Maisel" nun wirklich ans Eingemachte für die aufstrebende Komikerin. Gemeinsam mit ihrer schlagfertigen Managerin Susie (Alex Borstein) will sie sich durchsetzen, komme, was wolle. Die von Amy Sherman-Palladino ("Gilmore Girls") konzipierte Serie besticht auch im fünften Durchlauf mit Schnellsprechdialogen, detailverliebter Ausstattung und Charakteren, denen man beim Scheitern ebenso gerne zusieht wie beim großen Erfolg. Und Brosnahan wurde nicht umsonst bereits mehrfach für ihre Leistung ausgezeichnet, wie auch andere Teile des Casts. Neun Folgen. 14. 4., Amazon Prime

Prime Video

Beschütze sie

Der Ehemann verschwindet, doch dafür steht plötzlich die 16-jährige Stieftochter vor der Tür: Für Hannah (Jennifer Garner) ändert sich von einem Tag auf den anderen alles. In der Thrillerserie "Beschütze sie" macht sie sich nicht nur auf die Suche nach ihrem Mann, der offenbar in eine Verschwörung rund um seine Softwarefirma hineingezogen wurde, sondern muss auch mit der jungen Bailey (Angourie Rice) klarkommen, die viele Fragen hat. Was verheimlicht Owen (Nikolaj Coster-Waldau), und wieso scheinen ihn alle für einen Kriminellen zu halten? Gemeinsam wollen sie dem Geheimnis auf die Spur kommen. 14. 4., Apple TV+

True Lies

1994 lag es an Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis, sein Agentenleben und die gemeinsame Ehre unter einen Hut zu bekommen. Nun gibt es den humorigen Actionhit "True Lies" als Serie, wobei Regisseur James Cameron diesmal als Produzent mit dabei ist. In den Hauptrollen sind Ginger Gonzaga als Helen und Steve Howey als ihr Ehemann Harry zu erleben, wobei er ihr seit Jahren irgendwelche Geschichten auftischt, um seine Geheimidentität als Regierungsagent zu bewahren. Klar, dass das nicht ewig gut geht. Also nimmt er seine Gattin flugs mit auf eine Mission in Paris, um nicht nur die Welt, sondern auch ihre Beziehung zu retten. 19. 4., Disney+

Rotten Tomatoes TV

Kindred – Verbunden

Das Konzept von Zeitreisen mag zwar verlockend klingen, doch für Dana James (Mallori Johnson) wird es zum Albtraum: Die junge Frau wird in der Serienadaption von Octavia E. Butlers Erfolgsroman "Kindred" immer wieder in die Vergangenheit gezogen, genauer gesagt ins Jahr 1815. Die Afroamerikanerin findet sich dort auf einer Plantage wieder und muss sich letztlich damit abfinden, dass dieser Ort etwas mit ihr und ihrem Leben zu tun hat. Für die Science-Fiction-Autorin Butler war die Geschichte 1979 der große Durchbruch, wobei sie feministische Themen, Rassismuskritik und gesellschaftspolitische Analysen verwob und dahinter die Mystery-Elemente beinahe verschwinden ließ. Acht Folgen. 19. 4., Disney+

Diplomatische Beziehungen

Für die engagierte Diplomatin Kate Wyler (Keri Russell) kann es kaum chaotisch genug sein. Je größer die Krise, desto wohler fühlt sich die US-Amerikanerin, die für ihr nächstes Engagement eigentlich nach Afghanistan reisen soll. Doch dazu kommt es nicht. Stattdessen landet die Karrierefrau in London als US-Botschafterin für das Vereinigte Königreich – ein historisch angehauchtes Umfeld, das ihr nicht wirklich liegt. Zum Glück (je nach Sichtweise) wartet aber die nächste politisch-diplomatische Herausforderung schon um die Ecke. 20. 4., Netflix

Wolf Pack

Als Buffy hat sie Ende der 1990er-Jahre Jagd auf Dämonen gemacht, nun macht Sarah Michelle Gellar ein Rudel Werwölfe das Leben schwer: In der Mystery-Serie "Wolf Pack" spielt die US-Schauspielerin eine Ermittlerin, die sich eigentlich mit einem großflächigen Waldbrand in Kalifornien auseinandersetzen muss, dabei aber auf eine bei Vollmond nicht gerade diplomatisch agierende Kreatur trifft. Als Vorlage diente Edo van Belkoms gleichnamiger Roman aus dem Jahr 2004. Acht Folgen. 20. 4., Paramount+

Dead Ringers

Zwei Körper, eine Obsession: In David Cronenbergs Klassiker "Dead Ringers" ("Die Unzertrennlichen") spielte Jeremy Irons die Zwillinge Elliot und Beverly Mantle, die als Gynäkologen arbeiteten und dabei nicht nur ihre Profession, sondern auch ihre Liebhaberinnen teilten. Nun wurde der 1988 erschienene Film als Serie adaptiert, wobei Rachel Weisz die Doppelrollen übernimmt und so für veränderte Vorzeichen sorgt. Auch diesmal dreht sich die Geschichte um einen beinahe manischen Zugang zu Liebe, Abhängigkeit und medizinischem Fortschritt. Sechs Folgen. 21. 4., Amazon Prime

Ghosted

Das stets beliebte Thema der in einer Beziehung verheimlichten Tätigkeit als Geheimagent(in) steht im Film "Ghosted" im Fokus: Cole (Chris Evans) ist bereits beim ersten Blick hin und weg, als er Sadie (Ana de Armas) begegnet. Doch die hat nicht gerade einen alltäglichen Beruf – was auch für den charmanten Beau Auswirkungen hat. Denn bevor sich die beiden für ein zweites Date näherkommen können, geht es auf eine Reise um die Welt, bei der eine internationale Bedrohung ausgeschaltet werden muss. 21. 4., Apple TV+ (APA, 8.4.2023)

