Jetzt anhören: Schnelle Autos, Cocktails am Pool und Millionen an der Börse verdienen – das versprechen so manche Gurus im Internet. Aber was steckt wirklich dahinter?

Sie versprechen das schnelle Geld und ein luxuriöses Leben: Finanz-Influencer im Internet geben an, dass sie mit Trading reich geworden sind und das auch jede und jeder andere schaffen kann. Was man dazu wissen muss? Lernt man in ihren Kursen – die wiederum sind aber kostenintensiv. "Lohnt sich das?" hat sich einen dieser Kurse genauer angesehen. In der neuen Folge besprechen wir, was das Geschäftsmodell dieser Börsengurus ist, warum man ihnen in Social Media kaum noch entkommt und wie man trotzdem nicht in ihre Falle tappt. (red, 11.4.2023)