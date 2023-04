Aus unfreiwilliger Geschäftsbeziehung wurde mittlerweile Freundschaft: Sting und P. Diddy. Foto: Getty

Sean Combs, bekannter als Puff Daddy oder P. Diddy, hat seit Jahren einen Dauerauftrag laufen, der ein ums andere Mal die Weltöffentlichkeit amüsiert: Nicht wie bisher gedacht 2.000 Dollar, sondern gar – wie nun bekannt wurde – 5.000 Dollar überweist der Rapper Tag für Tag an den Musikerkollegen Sting.

Grund dafür ist der P.-Diddy-Song "I'll Be Missing You", den der Rapper 1997 als Hommage an den im Gangsterrap-Krieg erschossenen Freund The Notorious B.I.G. veröffentlichte – und der unerwartet die Hitparaden stürmte.

Eigentlich eine schöne Sache für Combs, das Problem dabei: Der Song basiert auf einem Sample des Police-Klassikers "Every Breath You Take" – und um Erlaubnis, sich daran bedienen zu dürfen, hatte Combs nicht gefragt.

Police-Sänger Sting klagte dagegen und bekam die Rechte an den Tantiemen zugesprochen, die der Song bis heute abwirft. Und wie Combs nun auf Twitter mitteilte, sind es aktuell 5.000 Dollar am Tag. Groll würden die beiden aber längst keinen mehr aufeinander empfinden, betonen sie. Aus der unfreiwilligen Geschäftsbeziehung sei mittlerweile sogar eine Freundschaft entstanden. (red, 7.4.2023)