Dass sich Russlands Präsident Wladimir Putin vor Covid fürchtet, pfeifen die Spatzen schon seit längerem von den Dächern des Kreml. Dass er sich seither noch mehr als zuvor in seine Paläste und Kommandozentralen zurückzieht und seine verhängnisvollen Entscheidungen weitgehend abgeschottet von der Welt trifft, ebenso. Nun hat aber ein Mann ausgepackt, der vermutlich weit genauer als andere Bescheid weiß über die Ängste und Sorgen des russischen Kriegstreibers: Gleb Karakulow war laut einem Bericht der in London ansässigen Exilplattform Dossier Center ein Offizier von Putins Leibgarde FSO, diente der Sicherheit des Präsidenten persönlich – und ist inzwischen mit Frau und Tochter nach Istanbul geflüchtet.

Sowohl der "Spiegel", der erstmals auf Deutsch über die Schilderungen des bisher ranghöchsten russischen Überläufers berichtet hat, als auch die Agentur Associated Press erklärten, es sei nicht möglich, die Identität Karakulows hundertprozentig zu verifizieren – plausibel ist sie aber.

Körperliche Fitness

Putin verwende kein Handy und sei auch nicht ans Internet angebunden, erzählt Karakulow. Der Präsident, den er wegen des "unbegreiflichen" Angriffs auf die Ukraine einen "Kriegsverbrecher" nennt, habe "krankhafte Angst um sein Leben". Seit einigen Jahren lebe Putin daher in einem Informations-Kokon. Wer ihn sprechen wolle, müsse zuvor zwei Wochen in Covid-Quarantäne und ständig PCR-testen – selbst wenn das Gespräch nur wenige Minuten dauern sollte. Anders als es Gerüchte von eventuellen Krebserkrankungen suggerieren, sei der Präsident allerdings körperlich durchaus fit: "Er ist bei besserer Gesundheit als viele andere Menschen in seinem Alter."

Wladimir Putin, der Kriegsverbrecher – so nennt ihn einer seiner ehemaligen Beschützer. Foto: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Doch nicht nur Corona mache Putin Sorge, auch plage ihn permanente Angst vor Attentaten, weshalb er auf Verschleierung und Desinformation setze. Alle Büros, von wo aus er im Fernsehen zu sehen ist, sehen bis auf Details gleich aus – gleich, wo auch immer in dem riesigen Land sie sich befinden. Statt zu fliegen, reist Putin lieber per Bahn, wenn auch nicht aus Klimagründen, sondern aus schierer Vorsicht: Sein Sonderzug, der nach außen hin gleich aussieht wie ganz normale russische Züge, sei weniger leicht nachzuverfolgen als die Reise in der Luft, kalkuliere Putin. Zudem fahre der präsidiale Konvoi bisweilen los, ohne dass Putin sich darin aufhält. So sollen westliche Geheimdienste verwirrt werden.

Abschottung als Kriegsgrund

Die Abschottung des mächtigsten Mannes Russlands von der Außenwelt führt Karakulow, der eigenen Angaben zufolge seit 2009 dem FSO angehörte, auch ins Treffen, wenn es um Putins Marschbefehl in die Ukraine geht: "Ein vernünftiger Mensch des 21. Jahrhunderts, der objektiv alles betrachtet, was in der Welt geschieht, geschweige denn der die Entwicklung zumindest mittelfristig vorhersehen kann, hätte diesen Krieg nicht zugelassen."

Seine Familie habe seine Zweifel am "Boss", wie Putin unter den ansonsten meist loyalen Gardisten genannt wird, nicht verstanden, erzählt der Überläufer. Seit seiner Flucht habe er keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern. (flon, 7.4.2023)