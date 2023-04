Steven Van Zandt ist Kulturfigur in Netflix' erster Originalserie "Lillyhammer". Foto: Netflix

Anne Bjørnstad und Eilif Skodvin haben Netflix und Publikum mit der Serie "Lillyhammer" beglückt. Jetzt produzieren die beiden erneut für die Streamingplattform. In der norwegischen Serie "Salmon Island" soll es um einen Fischzuchtbetrieb gehen. Im Mittelpunkt stehen zwei Familien in einer kleinen Küstengemeinde in Norwegen, die in der globalen Lachsindustrie Erzfeinde sind.

"In den letzten Jahrzehnten hat die Fischzucht sowohl die norwegische Küste als auch die internationale Esskultur verändert", sagen Bjørnstad und Skodvin auf worldscreen.com. "Die Zeit ist reif für ein Fernsehdrama über die Akteure der Branche." Die beiden halten es außerdem für "erstaunlich, dass ein globaler Streamingdienst wie Netflix den Mut hat, eine so lokal verankerte Geschichte zu erzählen. Wir freuen uns, nach zehn Jahren wieder mit Netflix zusammenzuarbeiten, und können es kaum erwarten, mit den Dreharbeiten zu beginnen."

"Lillyhammer" war 2012 die erste Eigenproduktion von Netflix und genießt vor allem aufgrund der Darstellung von Steven Van Zandt als Mafioso im Zeugenschutzprogramm Kultstatus. (red, 7.4.2023)