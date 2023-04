Es ist eine Tradition, die seit fast 20 Jahren im Fischereirevier Rohrbach gepflegt wird: In der letzten Juliwoche lädt Geschäftsführer Walter Koller zum großen Panzerknacken ins Gasthaus Aumüller in Obermühl. Serviert werden Signalkrebse aus der Traun bei Marchtrenk.

Der Signalkrebs ist die häufigste invasive gebietsfremde Krebsart in Österreich. Foto: imago images/FLPA/Malcolm Schuyl

Am Habitatswechsel vom klaren Wasser in die feine Paradeisersauce wird erkennbar, dass der Pacifastacus leniusculus kein leichtes Leben hat: Als Invasoren sind sie das erklärte Feindbild der Fischer. Signalkrebse verdrängen heimische Flusskrebse, machen als Allesfresser vor Fischlaich nicht halt und zerschneiden mit unangenehmer Regelmäßigkeit Fischernetze mit ihren scharfen Scheren. Vor allem aber ist der Signalkrebs ein potenzieller Überträger der Pilzkrankheit "Krebspest", gegen die er selbst immun ist. Heimische Krebsarten sterben hingegen daran.

Der Signalkrebs ist schnellwüchsiger, früher geschlechtsreif, deutlich aggressiver als heimische Krebse und verdrängt diese damit leicht. Durch sein hohes Wanderpotenzial besiedelt er auch neue Lebensräume schneller. Bevorzugt schwimmt das Tier mit dem schlammgrünen Panzer – appetitlich rot färbt sich dieser übrigens erst im Kochtopf – in kühlen, leicht basischen Fließgewässern.

Im Vergleich zum europäischen Flusskrebs erträgt er höhere Wassertemperaturen und ist auch toleranter gegenüber organischen und chemischen Gewässerbelastungen.

Fehler der Schlepper

Noch im 19. Jahrhundert wurden Flusskrebse in Österreich so exzessiv gegessen, dass die Knechte und Mägde Oberösterreichs schriftlich festhielten, dass ihre Herrschaften ihnen nicht öfter als einmal pro Woche das Krustentier vorsetzen dürfen.

Dann aber kam die Krebspest, die das Tier dahinraffte. Bis die Gewässerverwalter auf eine folgenreiche Idee verfielen. Weil er eben immun gegen den Pilz war, importierten sie in den 1960er-Jahren den amerikanischen Signalkrebs nach Europa. Was die Einschlepper nicht bedachten: Der Krebs stirbt zwar selbst nicht an der Pest, er überträgt sie aber. Während der einheimische Edelkrebs seither fast ausgestorben ist, vermehrte sich der Signalkrebs wie ein Unterwasser-Karnickel. 150 Eier legt ein Weibchen pro Saison, etwa 150 Meter Fluss pro Jahr erobert das Tier überall dort, wo es einmal auftritt. "Auf einem Hektar haben wir aktuell rund zwei Tonnen an Signalkrebsen", erzählt Koller. Und einer der wenigen Fressfeinde ist der Mensch. Koller: "Der Aal wäre der ideale Fisch, dem schmeckt der Signalkrebs. Nur ist ein Aussetzen der nicht heimischen Fischart verboten."

Keine Haubenküche

Also gibt der Mühlviertler Fischer sein Bestes. Der Krebs sei zwar ein Allesfresser, besonders gut ködern könne man ihn aber mit Aas aus der Karpfenfamilie. Das Lockmittel kommt in sogenannte Reusen, und diese werden in der Traun abgesenkt. In einer Woche fängt Walter Koller mit 30 Reusen rund 20.000 Signalkrebse.

Koller verkauft den Fang an lokale Restaurants für 15 Euro das Kilo. Weil der Signalkrebs aber nicht ganz so delikat schmeckt wie sein heimisches Pendant und einen kleineren Schwanz und weniger Fleisch hat, hat er es in der Spitzengastronomie durchaus schwer. (Markus Rohrhofer, 7.4.2023)