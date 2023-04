Barbara Bohle ist Professorin für Zelluläre Allergologie und leitet das Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung an der Medizinischen Universität Wien.

Studie: Okabe, H., et al. (2023) Associations between fetal or infancy pet exposure and food allergies: The Japan Environment and Children’s Study. Plos One.





