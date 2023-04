So jubelt man, wenn man nicht zwei Mal am selben Tag spielen muss.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien – Wie geplant sind die Spiele der ÖFB-Cup-Finalisten SK Rapid und SK Sturm Graz in der 27. Runde der Fußball-Bundesliga vorverlegt worden. Da das Endspiel am Sonntag, 30. April (20.30 Uhr), in Klagenfurt über die Bühne geht, absolvieren die beiden Vereine ihre Liga-Partien nun schon vier Tage früher am Mittwoch, 26. April. Sturm Graz empfängt um 18.30 Uhr Austria Wien, Rapid bekommt es laut Bundesliga-Angaben um 20.30 Uhr mit Meister Red Bull Salzburg zu tun.

Am Sonntag (30.4.) findet in der Liga nun um 17.00 Uhr nur das Match zwischen dem LASK und Austria Klagenfurt statt. (APA; 7.4.2023)