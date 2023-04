Um den jüngsten Gewaltausbruch im Nahen Osten zu verstehen, der die Region erneut an den Rand eines Kriegs bringt, kann man sich in die lange Geschichte des israelisch-arabischen Konflikts vertiefen, die israelische, palästinensische und libanesische Politik bis ins Detail studieren und auch den Einfluss der Religion auf die blutigen Ereignisse analysieren.

Rauch über Gaza. Israel reagierte in der Nacht auf einem Raketnbeschuss mit einem auf Ziele im Libanon sowie im Gazastreifen. Foto: Reuters / Mohammed Salem

Es gibt auch eine simplere Erklärung: Was in den vergangenen Tagen zwischen Jerusalem, Gaza und dem Südlibanon geschehen ist, folgt dem typischen Muster der Eskalation, das die Region seit Jahrzehnten regelmäßig erlebt. Kleine Anlässe lösen stärkere Reaktionen beim Gegner aus, auf die wieder mit noch mehr Vehemenz reagiert wird, weil keine Seite schwach erscheinen will. Manchmal lässt sich der Konflikt rasch wieder einfangen, manchmal erst nach vielen Wochen und unzähligen Toten. Beide Seiten stehen dann wieder am Ausgangspunkt, ohne etwas gewonnen zu haben.

Unfriedliche Koexistenz



Jüdische Israelis und Palästinenser leben seit Jahren in einer unfriedlichen Koexistenz, in der niemand dem anderen traut. Eine meist schweigende Mehrheit hätte gerne eine Friedenslösung, einer lautstarken Minderheit aber ist das Erreichen ihrer maximalen Ziele wichtiger – der Hamas die Zerstörung Israels, den israelischen Rechtsparteien die Annexion des Westjordanlandes. Gemeinsam schaffen sie es, jede Beilegung des Konflikts, wie es etwa das Oslo-Abkommen vor 30 Jahren in Aussicht gestellt hatte, zu torpedieren.



Der Terror der Hamas, der damals losging, hat in Israel die Friedensbewegung dezimiert und der nationalistischen Rechten ein Machtmonopol gewährt, das sie zum Ausbau der jüdischen Siedlungen im Besatzungsgebiet genutzt hat. Das hat die Hoffnung auf ein souveränes Palästina als Teil einer Zweistaatenlösung immer weiter schwinden lassen, was wiederum zur Radikalisierung der unter der endlosen Besatzung leidenden Palästinenser beiträgt.

Die neue israelische Regierung mit dem rechtsextremen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir heizt die Stimmung weiter auf. Nach einzelnen Terrorakten ließ sie ein Pogrom radikaler Siedler im palästinensischen Dorf Huwara zu. In Erwartung von Gewalt am Tempelberg zum jüdischen Pessachfest stürmten israelische Sicherheitskräfte mitten im Ramadan die Al-Aksa-Moschee, was diesmal nicht nur für die Hamas, sondern auch für die radikale Gruppen im Südlibanon ein gelegener Anlass dafür war, Israel mit Raketen zu beschießen. Sie wissen zwar, dass sie gegen Israels Luftabwehr nicht ankommen, aber es bringt ihnen Zuspruch im eigenen Lager. Und darum geht es den Radikalen auf beiden Seiten.

Politik der Härte



Wer immer in Israel regiert, sieht sich dann zu Vergeltungsschlägen gezwungen. Diese Regierung macht das mit besonderem Elan. Das bringt Israels Sicherheit zwar wenig, genauso wenig wie ein neuerlicher Einmarsch in den Gazastreifen oder den Südlibanon. Aber mit einer Politik der Härte lassen sich Wählerstimmen gewinnen – und mit Zurückhaltung verlieren.

Ein Ausweg aus der Spirale ist nicht in Sicht. Auf beiden Seiten herrscht die Überzeugung vor, dass die andere die Hauptschuld trägt. Das Misstrauen ist tief und wird täglich neu gespeist. Die Hauptleidtragenden sind die Palästinenser, aber auch Israelis zahlen einen Preis. Die Nahost-Tragödie ist wie ein Drama, das sich ein existenzialistischer Autor wie Jean-Paul Sartre nicht böser hätte ausdenken können. (Eric Frey, 7.4.2023)