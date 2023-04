First Look auf die neue Serie, die in der Ära der Hohen Republik des "Star Wars"-Universums spielt – 100 Jahre vor der Prequel-Trilogie des Franchise

In London findet zurzeit die jährliche "Star Wars Celebration"-Convention statt. Dabei gewährte Disney einen ersten Blick auf "The Acolyte", die kommende "Star Wars"-Thrillerserie mit Amandla Stenberg und Lee Jung-jae in den Hauptrollen.

Zur Besetzung gehören außerdem Jodie Turner-Smith, "The Good Place"-Darstellerin Manny Jacinto, Dafne Keen, Rebecca Henderson, Carrie-Anne Moss, Dean-Charles Chapman, Charlie Barnett und Margarita Levieva.

Jedi-Ritter

"The Acolyte" wird von Leslye Headland entwickelt, die als Co-Autorin die Serie "Russian Doll" mit entwickelt hat und bei den Filmen "Bachelorette" und "Sleeping with Other People" Regie führte. Die Serie spielt in der Ära der High Republic des "Star Wars"-Universums, 100 Jahre vor der Prequel-Trilogie. Diese Periode ist als das Goldene Zeitalter der Jedi bekannt, eine Zeit, in der der alte Orden auf dem Höhepunkt seiner Wirkkraft war.

Headland beschreibt die Serie bei dem Event als "'Frozen' trifft 'Kill Bill'", wobei ihr Quentin Tarantinos Samurai-Filme als allgemeine Inspiration dienen, wie "Variety" berichtet.

Erste Ausschnitte zeigen Jedi-Tempel und Kampf



Das Filmmaterial wurde nur beim Celebration-Convent gezeigt, weil die Dreharbeiten noch nicht abgeschlossen sind, so Aufnahmen eines Jedi-Tempels, einen Kampf zwischen Carrie-Ann Moss und Amandla Stenberg, der an den "Matrix"-Auftritt von Moss erinnert, ein goldenes Lichtschwert und eine entscheidende Szene am Ende, in der eine Gruppe von Jedis die Schwerter gemeinsam entzündet. "Hier geht es um Macht und darum, wer sie nutzen darf", lautete das Schlüsselzitat, das vor der Ankündigung des Datums 2024 kam.

Über die Handlung der Serie sind nur wenige Details bekannt. "The Acolyte" soll sich auf das Auftauchen der Sith konzentrieren, einer Gruppe dunkler Jedis, die die Galaxie erobern wollen. Im "Star Wars"-Kanon wurde der Begriff "Akolyth" verwendet, um Soldaten für die mächtigen Sith-Lords zu beschreiben. In Interviews beschreibt Headland die neue Serie als Mysterythriller, der zu den dunkleren Ausgaben des "Star Wars"-Universums zu zählen ist.

"The Acolyte" soll 2024 kommen. Weitere "Star Wars"-Projekte sind in Arbeit, so etwa "Ahsoka" und die Serie "Skeleton Crew".

"Skeleton Crew" wurde ebenfalls bei der "Star Wars Celebration" vorgestellt. Die Serie soll von einer Gruppe von Kindern handeln und an die Ära der klassischen Amblin-Entertainment-Filme erinnern. berichtet "Variety". Jude Law spielt die Hauptrolle.

Den ersten Trailer zur Serie "Ahsoka" bekamen die Gäste bei der Convention ebenfalls zu sehen. Der Trailer gab einen Ausblick auf Ahsoka Tano, Anakin Skywalkers geliebten Padawan. Rosario Dawson spielt die Rolle der Ahsoka, einer Jedi im Exil, die einst Anakins Lehrling war, bevor er sich der dunklen Seite zuwandte und zum Dunklen Vader wurde. Die Serie wird im August Premiere haben, berichtet "Variety". (red, 7.4.2023)

