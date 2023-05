Das Thermometer lockt uns langsam, aber sicher wieder nach draußen. Auf diesen Möbeln wird die Zeit im Garten, am Strand oder auf dem Balkon definitiv zur Quality-Time

D.150.5 von Molteni & C. Foto: Hersteller

D.150.5 von Molteni & C

Ein ganz besonderes Stück ist dieser Sessel, der in Zusammenarbeit mit dem Archiv des berühmten Architekten Gio Ponti entstanden ist. Molteni & C hat das Möbel aus der "Heritage Collection" wieder aufgelegt. Ursprünglich wurde die gepolsterte Chaiselongue D. 150.5 aus massivem Teakholz für das legendäre Kreuzfahrtschiff Andrea Doria im Jahre 1952 entworfen. Dieses sank 1956 auf dem Weg nach New York.

www.molteni.it

Yoko Cord Outdoor von Minotti. Foto: Hersteller

Yoko Cord Outdoor von Minotti

Zu einer ganzen Möbelfamilie gehört der Sessel Yoko Cord Outdoor, den das japanisch-skandinavische Duo Inoda+Sevje für Minotti entworfen hat. Die Struktur besteht aus Teakholz, die Sitz- und Rückenlehnen sind aus Polyester in Ecru oder Dunkelbraun gefertigt, auf denen die gepolsterten Kissen der "Textile Outdoor Collection" zum Ruhen kommen. Erinnert an die guten alten Klassiker aus dem Norden.

www.minotti.com

Daydream-Daybed von Dedon. Foto: Hersteller

Daydream-Daybed von Dedon

Den passenden Namen "Daydream" trägt die Kollektion von Dedon, zu der auch diese Ausruh-Area gehört. Das Daybed aus der Feder des Designers Richard Frinier erinnert an ein kleines, modernes Beduinenzelt, das Halt auf einem Rahmen aus Aluminium findet, der elektrostatisch pulverbeschichtet ist. Dach und Wände sind aus Polyester und Leinen gefertigt.

www.dedon.com

Flair O’ Outdoor von B&B Italia. Foto: Hersteller

Flair O’ Outdoor von B&B Italia

Erinnert ein wenig an eine Tulpe, der Flair O’ Outdoor, den Monica Armani entworfen hat und der Teil der Außenkollektion des Hauses B&B Italia ist. Das Möbel ruht auf einem leichtgewichtigen Aluminiumgestell, das von Polypropylenbändern umwickelt wird. Gibt’s in verschiedenen Farben und zwei Höhen. Die Polster kommen in wasserabweisenden Polyesterfasern daher.

www.bebitalia.com

Merrigio vonFlexform. Foto: Hersteller

Merrigio von Flexform

Fesch und gediegen: Der berühmte Architekt und Haus- und Hofdesigner von Flexform entwarf die Bank Merrigio, die zu einer ganzen Möbelsippe gehört. Die Bank aus handgeschliffenem Iroko-Holz kann mit unterschiedlichsten Polstern auf elastischen Gurtbändern belegt werden. Sogenannte thermoplastische Abstandshalter an den Kufen des Gestells schützen das Holz vor Feuchtigkeit.

www.flexform.it

(RONDO, Michael Hausenblas, 28.4.2023)