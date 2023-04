Zurück zum Ursprung

Twix "verschwindet" im Sommer aus den Supermarktregalen. Aber nur der Name und auch nur für eine kurze Zeit. Denn dann findet sich unter den Schokoriegeln der alte Name "Raider" wieder. Für die jüngere Leserschaft: So lautete der Name des Schokoriegels vor 1991. Damals entschied der Mutterkonzern Mars, den Namen der Süßigkeit international zu vereinheitlichen und machte aus "Raider" eben "Twix". In Dänemark und der Türkei folgte der Namenswandel erst im Jahr 2000. Bereits 2009 und 2013 gab es bereits limitierte "Raider"-Riegel. Im Juni startet der Verkauf mit der Retroverpackung inklusive altem Logo. Nach der Marketingaktion steht dann wieder Twix auf der Packung.



Foto: IMAGO / STPP

Von Wien nach London



Das Seven North expandiert – und zwar nach London. Das Lokal im siebenten Bezirk in Wien ist Teil des Gastrokonglomerats des israelischen Kochs Eyal Shani, zu dem auch die internationale Restaurantkette Miznon gehört. Das Wiener Konzept wird im Herbst im neuen Hotel Sircle London nahe der Liverpool Street Station eröffnet. Eins zu eins wird es in Großbritannien nicht das geben, was man in Wien findet, man will sich schon an den lokalen Markt anpassen, heißt es. Eigene Kreationen werden dafür von Shani entwickelt.

sevennorthrestaurant.com/de

Das neue Hotel Sircle London. Foto: Sircle Collection

Naher Osten im Burgenland

Das Restaurant Henrici im Schlossquartier in Eisenstadt hat wieder geöffnet. Das Lokal wurde umgebaut, und auch an den Speisen hat man gearbeitet. Nun bietet man Essen aus der Levante-Region an, das heißt, Speisen aus dem Nahen Osten kommen auf den Tisch. Aber nur darauf fokussiert man sich nicht, man lässt auch Pannonisches in die Gerichte einfließen. Serviert werden Lammstelze mit Mais und wildem Brokkoli, Tajine mit Huhn und Paprika sowie Baba Ganoush, Hummus und gebackene Melanzani. Klassiker wie die Esterhazy-Schnitte gibt es auch.



henrici.at

Foto: Andreas Hafenscher

Neue Filialen



Eine neue Kooperation im Gastrosektor treibt neue Blüten: ÖBB-Caterer Donhauser expandiert mit der Bowl-Kette Fat Monk. Zwei neue Filialen eröffnen noch in diesem Quartal im Biz Zwei in der Vorgartenstraße und im Vienna 22 in Donaustadt. Damit wächst man auf neun Dependancen in Österreich und Deutschland. Mit den Openings lanciert man auch neue Gerichte, unter anderem eine Bowl mit pflanzlichem Lachs. (RONDO, Kevin Recher, 19.4.2023)



fatmonk.com