Der Zustand des katholischen oder christlichen Glaubens lässt sich auch aus der Tatsache ablesen, dass die Gratiszeitung Österreich einen Bericht bringt, der mit "Dompfarrer erklärt Ostern" überschrieben ist. Dompfarrer Toni Faber von St. Stephan "erklärt bildhaft die Feiertage" steht noch dabei.

Die Kirchenaustritte nehmen zu, das religiöse Grundwissen in der Bevölkerung nimmt ab. Foto: APA / Helmut Fohringer

Also: Am Karfreitag ist Jesus am Kreuz gestorben, am Karsamstag liegt er noch im Grab, am Ostersonntag ist er auferstanden. Der Ostermontag gehört nicht zu den österlichen Tagen, er ist ein Zusatz für Entspannung und Spaziergänge.

Dass man das heute den Wienern erklären muss, ist der Tatsache geschuldet, dass die Zahl der Katholiken und Protestanten (nicht der Orthodoxen) in der Hauptstadt dramatisch gesunken ist. In Wien gibt es nur noch 32 Prozent Katholiken, den größten Anteil haben mit 34 Prozent die Konfessionslosen.

Für Österreich insgesamt sind die Zahlen ähnlich düster. 1951 bekannten sich noch 89 Prozent zur katholischen Kirche, heute sind es nur 55 Prozent.

Der Vollständigkeit halber: Zum Christentum bekennen sich 68 Prozent österreichweit, die Orthodoxen spielen mit rund fünf Prozent inzwischen eine größere Rolle als die Protestanten (3,8 Prozent). Acht Prozent sind Muslime (Statistik Austria: Religionszugehörigkeit 2021).

Unangenehmes Jahr



2022 war übrigens mit 90.000 Kirchenaustritten ein besonders unangenehmes Jahr für die katholische Kirche. Sie im Besonderen ist hilflos. Sie erbringt beträchtliche kulturelle Leistungen im Sinne der Denkmalpflege, sie ist karitativ und humanitär ein sehr wichtiger Faktor. Kardinal Schönborn wird vor Ostern in der ORF-Pressestunde ehrerbietig interviewt, er äußert sich auch durchaus offen zu politischen Fragen, etwa mit berechtigter Sorge um den Zustand der politischen Kultur angesichts der Koalition ÖVP-FPÖ in Niederösterreich – ob das wer von den Adressaten als relevant empfindet, ist unklar.

Vor allem aber scheint es nicht mehr zu gelingen, einem breiteren Publikum oder auch den "Taufscheinkatholiken" zu vermitteln, warum sie die Glaubenslehre als spirituell bereichernd und relevant empfinden sollten. Die alte, oft ungute Dominanz des Katholizismus in Österreich lässt sich nicht mehr herstellen. Aber dass eine geistige Tradition von dieser Tiefe und diesem Reichtum nicht mehr viel zu bedeuten scheint, ist auch für Skeptiker kein angenehmer Gedanke.

Schatz an Bildungsgut



Selbstverständlich sind die immer wieder auftauchenden Missbrauchsskandale, die reaktionäre Sturheit hoher Kleriker in Rom und anderswo ganz wichtige Gründe für die Abkehr von der Kirche.

Aber es liegt offenbar auch daran, dass das Spirituelle dieser Religion nicht oder nicht mehr ausreichend vermittelt werden kann.

Angesichts des Zynismus, der Ressentiments und des offenen Hasses, der heute immer mehr das öffentliche Leben dominiert, wäre eine (wieder) stärkere Stimme der Religion, deren Gründer die Nächstenliebe gepredigt hat, wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber fast genauso beklemmend ist der Verlust an religiösem Grundwissen, das Barbara Coudenhove-Kalergi hier vor einiger Zeit beklagt hat.

Es ist ein Schatz an Bildungsgut, ohne den wir "fremd in der eigenen Kultur" stehen (Coudenhove-Kalergi). In der uns der Dompfarrer Ostern erklären muss. (Hans Rauscher, 8.4.2023)