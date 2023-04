Grübeln kann im Erfolg ausbremsen – manchmal muss einem auch mehr "wurscht" sein. Foto: Getty

Der Kreisverkehr der Gedanken, wer kennt ihn nicht. Glücklich, wer sich zu der handlungsorientierten Art Mensch zählen darf. Also zu den Typen, die bedenken, was sinnvollerweise zu tun oder zu lassen wäre und dementsprechend zur Sache gehen.

Anders geht es den vom Schicksal weniger glücklich ausgestatteten Lageorientierten. Sie können sich zu so einer pragmatischen Lebenseinstellung nicht durchringen. Wieder und wieder wälzen sie alles hin und her, nagen an allem, sich und den Umständen. Um diese Menschen geht es in dem Buch Stop Overthinking von Nick Trenton.

Zum Beispiel die Ja-aber-Methode: Eigentlich geht es mir ja ganz passabel. Aber wenn ich es richtig bedenke, könnte es mir doch auch besser gehen, wenn da nicht das und das und das wäre oder fehlte. So entwickelt sich Selbstmitleid. Und daraus eine Bremse, die verhindert, sinnvolle Aktivitäten anzupacken, um sich zu verändern.

Es gibt wahre Meister im Bremsen. Häufig warten diese Personen auf Verbesserungen in ihrem Leben durch andere. Der befreiende Gedanke, sich selbst dafür in die Pflicht zu nehmen, klemmt irgendwo in ihrem Kopf.

Wirkungsvoll auch die Bremswirkung, die von dem Streben nach Perfektion ausgeht. Perfektionistinnen sind bekanntlich Menschen, die es einfach nicht über sich bringen, ein "Gut genug" gelten zu lassen. Oder denen es nicht gelingen will, der lebenshilfreichen Aufforderung, auch mal fünf grade sein zu lassen, zu folgen.

Das Buch "Stop Overthinking" zeigt Wege in meiner Gelassenheit, weg vom Perfektionismus. Foto: finanzverlag

Nie zufrieden mit dem Ergebnis

Deshalb mäkeln sie fortlaufend an sich selbst und anderen herum, vergällen sich und anderen das Leben. Ergebniszufriedenheit ist für sie ein unbekannter Begriff. So bremsen sie sich mit der fixierten Vermutung aus, eigentlich könnte, ja müsste es noch besser, einfacher und zügiger sein. Das raubt ihnen die Ruhe und den Schlaf, laugt sie aus und macht sie unfähig, ihre Leistung anzuerkennen. Und, sofern sie Chefs sind, auch die anderer. Was noch weiter ausbremst, ist das Misstrauen gegen die eigene Urteilsfähigkeit.

Karl Valentin, das legendäre Münchner Original, hat das daraus entstehende zögerliche Verhalten treffend in Worte gefasst: "Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut." Und weil sie getreu danach handeln, befragen Betroffene häufig andere nach deren Meinung über ihre eigenen Ansichten, Absichten und ihr Tun. Genau so, wie sich diese Selbstunsicherheit auf den ei genen Lebensvollzug negativ auswirkt, so schwierig ist auch für andere das Zusammenleben und -arbeiten mit Perfektionistinnen und Perfektionisten ohne Selbstvertrauen.

Deren stete Bereitschaft, sprunghaft Absicht und Meinung zu ändern, schlägt sich in Verhaltensbeschreibungen wie unberechenbar, unglaubwürdig, unzuverlässig, wetterwendisch nieder. Sich wirkungsvoll auszubremsen gelingt zuverlässig mit selbst in Gang gesetzten variantenreichen Gedanken karussellen. Niemand ist davor sicher, sich plötzlich auf so einem Karussell wiederzufinden. Schon die Tagesform kann dafür sorgen. Oder ein plötzlicher Ärger.

Szenario mehrmals durchspielen

Oft genug reicht es bei vielen auch, einen Anlass zu finden, etwas intensiver zu bedenken und Überlegungen sicherheitshalber noch einmal und vielleicht sogar auch noch ein drittes Mal durchzuspielen oder auch mal andere nach deren Meinung zu fragen.

Der Verzicht darauf kann sich ebenso gefährlich auswirken wie dessen Übertreibung. Auch hier zeigt sich wieder die Bedeutung der alten Weisheit: Auf das richtige Maß kommt es an. Dieses richtige Maß zu finden und sich dadurch von einer beachtlichen Selbstbremse zu befreien, darauf zielt der Autor in dem Sachbuch ab. Trenton beschreibt sich selbst als begeisterten Menschenbeobachter.

Dass diese Ambition nicht zur Kaffeesatzleserei gerät, dafür sorgt sein Studium der Wirtschaftswissenschaften und Verhaltenspsychologie. Immerhin gibt es ein Verbindungsglied zwischen den beiden Disziplinen, die Verhaltensökonomik.

Trenton entwickelt sein Buch aus dem Grundgedanken: Der unreflektierte Umgang mit sich selbst beschwört jede Menge Stress herauf. So macht Stress unaufmerksam sich selbst gegenüber, untergräbt die Fähigkeit zur Konzentration, entkräftet. Folglich ist es ratsam, die Stressquelle Ich als Selbstbremse so weit wie möglich auszuschalten. Das dazu nötige Wissen vermittelt Stop Overthinking. (Hartmut Volk, 9.4.2023)