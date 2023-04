Wenn Banken in Schwierigkeiten geraten, schafft es regelmäßig eine alte Idee in die Debatten: Das Vollgeld soll Banken entmachten, sie dürften Geld nicht mehr selbst schöpfen. Können so Krisen verhindert werden?

Sobald Kunden ihr Geld vom Konto abheben, verwandelt es sich von Giralgeld in "echtes Geld", das verfügbar sein muss. Foto: imago stock&people

Nervöse Menschen sammeln sich vor Bankfilialen. Kundinnen und Kunden verlangen an Schaltern wütend Auszahlungen. Vielleicht geht vor lauter Frust ein Schaufenster zu Bruch. So stellt man sich einen Bank-Run vor, den Sturm auf eine Bank, weil Sparer um ihre Einlagen fürchten. Doch dieses Bild entspricht längst nicht mehr der Realität.

Virtuelle Bank-Runs



Heute zücken die Leute ihre Handys, öffnen das Onlinebanking und bringen ihr Geld mit drei Klicks in Sicherheit. Die Warnungen, dass etwas mit der eigenen Bank im Argen liegen könnte, verbreiten sich zuvor blitzschnell über Whatsapp oder Twitter. Die Bank-Runs des 21. Jahrhunderts sind virtuell geworden, aber auch heftiger. "Es wird nie mehr so sein, wie es einmal war", schrieb kürzlich der US-Finanzanalyst Jim Bianco. "Das sollte Bankern und Regulierern weltweit eine Höllenangst einjagen."

In den vergangenen Wochen mussten gleich zwei global bedeutende Banken von Regierungen und Konkurrenzinstituten gerettet werden: die Silicon Valley Bank (SVB) in den USA und die Credit Suisse in der Schweiz. Zwar gab es in beiden Fällen durchaus Fehlentscheidungen des Managements und fragwürdige Geschäftsstrategien – doch die Ursachen für das Versagen, darin sind sich die Experten einig, reichen weniger tief als in der letzten großen Bankenkrise im Jahr 2008. Bei SVB und Credit Suisse gab es weder massenhaft faule Kredite noch unüberblickbare Derivatkonstrukte; zudem waren die Bilanzkennzahlen ausreichend solide. Trotzdem ging es den Banken an den Kragen – denn die Sparer zogen urplötzlich Milliarden an Einlagen ab, nachdem sich über soziale Medien manch schlechte Nachricht und Gerüchte rasch verbreitet hatten.

Taschenspielertrick

Das Tempo und die Wucht der beiden Zusammenbrüche beleben eine alte Debatte neu: Ist das Finanzwesen aus sich heraus instabil? Liegen die Probleme nicht an einzelnen Instituten, sondern am System insgesamt? Braucht es etwas Neues – etwas, das als "Vollgeldsystem" bezeichnet wird?

"Wir müssen die Fähigkeit der Banken, aus dem Nichts Kredite zu schaffen, unterbinden", sagte Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank, kürzlich im STANDARD-Videotalk. Auch Martin Wolf, ökonomischer Vordenker der Financial Times, spricht davon, dass der Staat "ein Monopol auf die Geldschöpfung" brauche. Dass private Banken Geld schöpfen, also erzeugen, "das sollte beendet werden", so Wolf. Selbst der Internationale Währungsfonds, sonst nicht umstürzlerisch, konstatierte bereits vor einem Jahrzehnt: Mit Vollgeld ließen sich "Bank-Runs, bei denen besorgte Kunden ihr Geld abheben wollen, verhindern".

Was ist also Vollgeld? Und wie könnte es Bankenzusammenbrüche verhindern? Wer das wissen will, muss sich zunächst von dem lösen, was er über das Geldsystem zu wissen glaubt. Nämlich: Banken bekommen Einlagen von Sparerinnen und Sparern und vergeben sie zugleich irgendwie weiter als Kredite.

Geld aus dem Nichts

Stimmt nicht. In Wahrheit entsteht Geld neu, immer dann, wenn eine Bank einen Kredit vergibt. Genau genommen handelt es sich dabei nicht um alles Geld, sondern um das sogenannte Buch- oder Giralgeld: jenes, das im Gegensatz zu Bargeld lediglich elektronisch verfügbar ist. In einer Bankbilanz kommt das Giralgeld im Moment der Kreditvergabe einfach hinzu. Es hat zuvor nicht existiert. "Das moderne Geldsystem erzeugt Geld aus dem Nichts", konstatierte der britische Ökonom Lawrence Angas bereits im Jahr 1937. "Dieser Prozess ist vielleicht der erstaunlichste Taschenspielertrick, der je erfunden wurde."

Genau genommen erzeugen Banken im Moment der Kreditvergabe kein echtes Geld, sondern lediglich einen Anspruch darauf: ein Versprechen der Bank, die Summe jederzeit auf Kundenverlangen in echtes Geld umzuwandeln. Was aber wäre dieses echte Geld? Es ist das sogenannte Zentralbankgeld, bezeichnenderweise auch "Geldbasis" genannt. Unter Zentralbankgeld versteht man alles Bargeld sowie jene Summen, die zwischen den Banken und Zentralbanken wie der EZB zirkulieren. Zentralbankgeld können die Banken im Gegensatz zum Giralgeld nicht einfach erzeugen – sie erhalten es von Zentralbanken, indem sie dort Sicherheiten hinterlegen, etwa Wertpapiere.

Derzeit sind im Euroraum rund elf Billionen Euro Zentralbankgeld und rund 16 Billionen privat geschöpftes Giralgeld in Umlauf. Der Großteil des Geldes entsteht also nicht, weil Regierungen und Zentralbanken es in irgendeiner Form herausgeben. Sondern weil Banken Kredite vergeben.

Ein jahrhundertealtes System

Wie kommt es dazu? Das System existiert bereits seit Jahrhunderten, so lange es moderne Banken gibt. Schon in der frühen Neuzeit machten Banken nicht unbedingt mit jenem Geld Geschäfte, das sie tatsächlich in ihren Tresoren liegen hatten. Sie verteilten stattdessen Zettel, auf denen geschrieben stand, dass eine Auszahlung jederzeit möglich sei. Die Zettel verselbstständigten sich, wurden Zahlungsmittel. Die Zettel von einst sind heute die Buchungszeilen auf Bankkonten.

Und warum das alles? Das System privater Geldschöpfung hat sich entwickelt, weil es von geradezu fantastischer Flexibilität ist. Es erlaubt Banken, Kredite zu vergeben, wann immer Bedarf besteht. Mit diesen Summen kann man konsumieren oder sie investieren, sodass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze entstehen. Niemand muss zuvor Geld gespart haben, ehe jemand anderer es als Kredit erhält. Keine Bank muss je zu ihrem Kunden sagen: Sorry, ein Kredit ist gerade nicht möglich, wir haben zu wenig Einlagen.

Das Gebäude der EZB in Frankfurt Foto: IMAGO/Panama Pictures

Systemische Gefahr

Ökonomen wie der Schweizer Mathias Binswanger gehen deshalb davon aus, dass das System privater Geldschöpfung durch Banken modernes Wirtschaftswachstum überhaupt erst "ermöglicht".

Allerdings: Damit all das funktioniert, müssen die Kunden vertrauen, dass die Bank ihr Versprechen auch einhält. Wenn sie am Bankomat oder in der Filiale (Bar-)Geld beheben, verwandelt sich nämlich das Giralgeld in echtes. Über das sollte die Bank dann verfügen. Oder es gibt Probleme.

Hier setzt die Kritik der Vollgeldbefürworter an. Sie argumentieren, dass das Bankensystem für immer instabil sein wird, solange es kein Vollgeld gibt – also alles Geld von der Zentralbank kommt und die private Geldschöpfung abgeschafft ist. Die Banken würden das Zentralbankgeld dann lediglich verwalten und an ihre Kunden durchreichen. Im derzeitigen System, so die Vollgeldbefürworter, liegt es geradezu in der Natur der Banken, dass sie mehr Geld schöpfen, als sie in Form von Zentralbankgeld auf der Seite haben. Zugleich lassen sich Situationen nie ganz vermeiden, in denen Kunden ihr Vertrauen verlieren. Heißt, es besteht systemisch ständig die Gefahr von Bank-Runs. Noch dazu wird dieses Problem potenziell virulenter, je schneller der Zahlungsverkehr aufgrund technischer Entwicklungen läuft – und derzeit beschleunigt er sich wegen der Digitalisierung enorm. Dass beispielsweise bei der Silicon Valley Bank an einem einzigen Tag 42 Milliarden US-Dollar abgezogen wurden, wäre ohne modernes Banking über Computer und Handys nicht möglich.

Aufgepumpte Finanzblasen

Doch nicht nur die steigende Gefahr von Bank-Runs ruft Vollgeldbefürworter auf den Plan. Auch kritisieren sie, dass im derzeitigen System die Entwicklung der Geldmenge vom Gewinnstreben privater Institute abhängt – mit unangenehmen Folgen. Ein Beispiel ist die Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone bis zur großen Finanzkrise 2008. Im Jahrzehnt davor wuchs die privat geschöpfte Geldmenge enorm, um 123 Prozent. Heißt, es wurden viele Kredite vergeben. Die Wirtschaftsleistung hingegen stieg im gleichen Zeitraum deutlich weniger, lediglich um rund ein Viertel. Was bedeutet das? Wohin flossen die Kredite? Vieles vom neu geschöpften Geld landete in unproduktiven Bereichen, in Spekulationsgeschäften oder Immobilienkäufen. Mit massenhaft privat geschöpftem Geld wurden also Spekulationsblasen aufgepumpt – bis sie platzten, was dann neuerlich in Bankenkrisen mündete. Die Geldschöpfung der Banken sei "teils systematisch überschießend, teils zur Unzeit schrumpfend", schreibt der deutsche Vollgeldtheoretiker Joseph Huber. Braucht es also tatsächlich Vollgeld? Sollen private Banken künftig statt Geldschöpfer lediglich dessen Verwalter sein? Plattformen, auf denen Bürger ihr Zentralbankgeld parken?

Kritiker sehen dabei jede Menge Probleme. Es sei eben jene fantastische Flexibilität des Systems privater Geldschöpfung, die verloren ginge. Im Vollgeldsystem hätte die Zentralbank totale Hoheit über Kredite. Komitees und Gremien, die sie bestimmten, müssten festlegen, wie viele Kredite vergeben werden – weil dies gerade wirtschaftspolitisch und gesellschaftlich angemessen erscheint. "Das wäre schlicht finanzielle Planwirtschaft", sagt der Wiener Ökonom Peter Brandner.

Illustration: Standard Foto: derStandard

Ein satter Dämpfer

Ähnlich äußert sich sein Zunftkollege Stephan Schulmeister, der im Jahr 2012 für das Wiener Wifo eine Studie zum Vollgeld erstellte. Dieses neue Geldsystem würde, so Schulmeister, nicht nur "die Kreditversorgung der Realwirtschaft massiv beeinträchtigen" und "die gesamtwirtschaftliche Nachfrage permanent dämpfen". Auch würde "das Vollgeldsystem die Macht der Zentralbank in einer Weise ausweiten, wie es mit den Prinzipien einer Demokratie unvereinbar wäre".

Am Ende deutet vieles darauf hin, dass das derzeitige Geldsystem eine gute und eine schlechte Seite hat – und beide sind zwangsläufig miteinander verbunden. Positiv ist, dass private Geldschöpfung für wirtschaftliche Dynamik sorgt. Negativ hingegen ist die Instabilität: Immer wieder werden Banken kollabieren, wenn zu viele Menschen in zu kurzer Zeit ihr Giralgeld in echtes Geld umwandeln wollen. Kann man die Dynamik bekommen, ohne die damit verbundene Instabilität? Schwer vorstellbar.

Auf politischer Ebene jedenfalls scheiterten bisher sämtliche zaghafte Initiativen in Richtung Vollgeld. So versuche einst in den USA, nach dem Börsen-Crash von 1929, ein einflussreicher Ökonom namens Irving Fisher, Präsident Franklin D. Roosevelt für das Vollgeld zu gewinnen – doch der Staatschef winkte ab. Viele Jahrzehnte später, im Gefolge des Bankenkollaps von 2008, wollte die Regierung in Island das Finanzsystem auf Vollgeld umstellen – sie scheiterte ebenfalls. In der Schweiz schließlich kam es 2015 zu einem vieldiskutierten Bürgerentscheid über das Vollgeld. 75,7 Prozent der Bürger lehnten es ab.

USA, Island, Schweiz

Heute allerdings könnte sich neuerlich eine Tür für das Vollgeld öffnen, glauben zumindest dessen Anhänger. Der Hintergrund: Weltweit denken Zentralbanken gerade über die Einführung von sogenanntem digitalem Zentralbankgeld nach (Central Bank Digital Currency, CBDC). Auch die EZB begann im Jahr 2021 eine Untersuchungsphase einen digitalen Euro betreffend.

In der Praxis würde es so aussehen, dass Bürgerinnen und Bürger erstmals Zugang zu echtem Zentralbankgeld haben: nicht nur Cash, sondern auch elektronisch. Konkret gehen die – derzeit noch sehr vagen – Überlegungen in die Richtung, dass das altbekannte Bankkonto irgendwann in Zukunft zweigeteilt werden könnte. Ein Teil würde das gewöhnliche Giralgeld beinhalten. Auf dem zweiten Teil läge – möglicherweise versehen mit einer Obergrenze an zulässigen Einlagen – das neue Zentralbankgeld.

Digitales Zentralbankgeld

Mit derartigem Zentralbankgeld, so viel steht fest, wäre man vor den Folgen etwaiger Bank-Runs geschützt. Wer beispielsweise während einer Bankenkrise eine Überweisung tätigt, müsste nicht fürchten, dass die Bank ausgerechnet in diesem Moment kollabiert und Geld verloren ist. Denn – es ist ja das Geld der Zentralbank.

Vollgeldbefürworter stehen im CBDC eine Chance. Man müsse "wirkliches digitales Zentralbankgeld" anstreben, fordert der Volkswirt Thomas Mayer im STANDARD-Videotalk. "Dann verleiht die Bank die Einlagen der Sparer einfach (als Kredite, Anm.)." Klassisches Vollgeld also, im Mantel des neuen digitalen Zentralbankgeldes.

Kleine Draufgabe

Doch ob die angedachte Reform wirklich einen Schritt in Richtung Vollgeld darstellt, lässt sich längst nicht sagen. Die Pläne sind derzeit noch vage, die Konzepte unausgereift. Manches deutet darauf hin, dass das neue Zentralbankgeld für die Massen – wenn es denn jemals kommt – am Ende lediglich eine kleine Draufgabe zum Giralgeld sein könnte. Eine Ergänzung, in kleiner Quantität.

Gut möglich also, dass man auf die Einführung des Vollgelds noch lange Zeit wird warten müssen. Jedenfalls bis zur nächsten großen Bankenkrise. (Joseph Gepp, 8.4.2023)