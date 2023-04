Der blaue Vogel ist wieder da. Nachdem Twitter-Besitzer/Disrupter Elon Musk eine Zeitlang einen Hundekopf als Markenzeichen für das Tweet-Imperium verwendet hatte, gibt es nun wieder das alte Logo. Begründung? Bitte suchen Sie in den unendlichen Weiten der Persönlichkeit von Elon Musk.

Elon Musk tut, was er will. Kurz war das Dogecoin-Symbol auch jenes von Twitter, jetzt ist es wieder der blaue Vogel. Foto: Reuters / Dado Ruvic

Dass bei einem Dienst, der übersetzt "Zwitscher" heißt, ein kleiner Vogel abgebildet wird, ist logisch. Was ein Hund der japanischen Rasse Shiba Inu da verloren hat, das findet seine Erklärung in Vermutungen, Elon Musk habe nur kurz einmal den Kurs der Kryptowährung Dogecoin hochtreiben wollen, als deren Symbol der Shiba Inu dient.

Der Hund ist übrigens gar nicht so kuschelig, laut Nachschlagewerk eher Leader als Follower und sollte eher nur in die Hand sehr erfahrener und dominanter Besitzer, weil er sonst nicht zum Derbändigen ist. "Aufgrund des starken Jagdtriebes ist Freilauf nicht immer möglich", sagt der Hunderatgeber. "Hundefreunde sollten außerdem versuchen, den Beschützerinstinkt des Shiba Inu in kontrollierte Bahnen zu lenken. Dann geht von dieser Rasse keine Gefahr aus." Übersetzung: Das Hundsi ist ein bisserl eine abgezogene Handgranate.

Warum Elon Musk, der womöglich auch manchmal in kontrollierte Bahnen gehörte, diesen Hund kurzfristig als Symbol für Twitter genommen hat, kann man sich jetzt besser vorstellen. Die Twitter-Gemeinde hat es auch nicht leicht. (Hans Rauscher, 7.4.2023)