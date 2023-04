Sättel werden auch in Europa fabriziert. Die Massenproduktion beherrscht Taiwan. Foto: Illustration: Standard / Marie Jecel

Der Osterhase bringt dem Nachwuchs in Österreich gerne ein Fahrrad vorbei: 60 bis 70 Prozent der Kinderfahrräder werden zu Ostern verkauft. Kein ganz billiges Geschenk, denn der Tritt in die Pedale wurde zuletzt deutlich teurer. Die Preise für Kinderfahrräder sind laut der Vergleichsplattform Geizhals heuer um knapp ein Drittel gestiegen. Für ein flottes Markenrad, das Schulkinder im Alter von sechs Jahren aufwärts gerne besteigen, werden schnell einmal 500 Euro und mehr lockergemacht.



Das die Preise just für die Räder der Kleinen derart gestiegen sind (während Fahrradpreise insgesamt relativ stabil blieben), schreibt Holger Schwarting, Chef der Handelsgruppe Sport 2000, auch dem Umstand zu, dass der Trend zu sehr leichten und höherwertigen Rädern gehe. Die Menschen lassen sich die lieben Kleinen einiges kosten. Wer auf sich hält, greift zu teureren Markenrädern. Solche haben etwa auch österreichische Hersteller wie Woom und KTM im Angebot. Sport- und andere Handelsketten geben es oft zum halben Preis.

Schattenseiten der Lieferketten



Was sie gemein haben: Ein Großteil der Teile kommt aus Asien. In der Massenproduktion sind Taiwan, China oder Vietnam ganz an der Spitze. Dort wird vom Rahmen über die Bremse bis zum Laufrad und dem Sattel ein Großteil der Komponenten gefertigt. Teurere Teile kommen auch aus Japan. Edelschmieden mit kleinen Auflagen fertigen in Europa. Hier ist allein der Beruf des Aluminiumschweißers fast ausgestorben. Gar nicht zu reden von Produktionskosten und dem Umstand, dass Unternehmen, die Vormaterialien wie Carbonfasern oder Alu-Rohre produzieren, ebenfalls gerne in Fernost logieren.

Die Schattenseiten der fein gesponnenen Lieferketten haben die Probleme rund um die Pandemie deutlich illustriert. Der Nachschub an Rädern ging zu Ostern des Vorjahres gegen null. Da fehlten Naben aus Malaysia, dort wurden taiwanesischen, in China produzierenden Partnern heimischer Hersteller wegen Energieproblemen kurzerhand der Strom abgestellt. Dazu kam Carbonmangel, weswegen Peking mit der Auslieferung an den japanischen Carbonspezialisten Toray knauserte. Es knirschte an allen Enden. Die heimischen Hersteller hatten alle Hände voll zu tun, um ihre Räder zu fertigen.

Sand im Getriebe

Genau genommen wird in Tschechien (KTM) oder Polen (Woom) zusammengebaut, was über tausende Kilometer auf dem Schiffsweg von Asien nach Europa kommt. Im Vorjahr mit viel Verzögerung. Große Lieferungen für Fahrräder fehlten teils bis in den Sommer, obwohl die Bikes schon vor Ostern dringend gebraucht wurden. Jetzt sind die Lager der heimischen Händler aber voll. 500.000 Räder wurden im Vorjahr an die Konsumwilligen gebracht. Heuer rechnet der Handel mit einer kleinen Extra-Nachfrage bei Kinderfahrrädern. Ein Schelm, wer die höheren Preise damit in Verbindung bringt. (Regina Bruckner, Magdalena Frei, 10.4.2023)