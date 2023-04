Das Ei gilt als grundlegendes Nahrungsmittel. Die Geschichte zeigt allerdings, dass man es sich mit der Zubereitung eines einfachen Spiegeleis heutzutage etwas leicht macht. Foto: iStockphoto

Wahrscheinlich wird heute in Mitteleuropa zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag weitaus weniger als früher aus religiösen Gründen gefastet. Es geht eher darum, vor Beginn der Badesaison eine Bikinifigur zu erlangen. Wer sich in Österreich auskennt: Hierzulande sollten auch viele Männer im Freibad ein Oberteil tragen. Fasten ist jedenfalls gesund. Es gibt zum Beispiel Menschen, die das ganze Jahr über der Völlerei zuneigen, um sich dann nach 40-tägiger Fastenzeit im Rahmen einer Gesundenuntersuchung damit zu beruhigen, dass sich das Blutbild nicht über Gebühr an Schweinsbraten, Knödel und Maßkrug orientiert.

Spätestens am Ostersonntag kommt jedenfalls wieder etwas Ordentliches auf den Tisch. Nehmen wir als Grundlage deftiger Küche den Tanz um das goldene Ei. Das Hühnerei als Grundnahrungsmittel steht im Zentrum des österlichen Kulinarikuniversums. Das Ei des Haushuhns erweist sich schon rein von der schieren Masse her als übermächtig. Mit Stand 2021 sind 70 Prozent aller Vögel im menschlichen Besitz Hühner. Ebenso mannigfaltig sind die Zubereitungsarten.

Strauße und Kolibris

Zwar kann man in der Geschichte des Eiverzehrs und der exzentrischen Zubereitung für Festtagsgerichte etwa auch auf die Eier von Straußen oder Kolibris zurückgreifen. Im Vergleich etwa mit Hühnereiern nimmt die für eine Fußballmannschaft geeignete Eierspeise aus einem Straußenei aber doch eine unbedeutende Position ein. Amseleier oder Fischeier, die Eier von Reptilien und Amphibien kommen zumindest in Europa ebenfalls selten auf den Tisch.

Das Osterei hat seine Saison. Wir können zwar mittlerweile das ganze Jahr über gefärbte Eier kaufen. Außerhalb der Karwoche erscheint es allerdings doch recht ungewöhnlich, wenn man Eier peckt und dann mit einem Schuss Mayonnaise oder Fischeiern drauf verdrückt.

In Die Speise- und Wunderkammer der exzentrischen Küche (Verlag Das Kulturelle Gedächtnis) etwa verweisen die Herausgeber Tobias Roth und Moritz Rauchhaus auf die Saisonalität des Eiverzehrs in der Geschichte. Durch die Jahrhunderte galten Lebensmittel wie gesagt stets zeitlich definiert. Kiebitzeier verspeiste man im März, Regenpfeiffer-eier im April, Möweneier im Mai, Schildkröteneier ab November. Jede Kultur kennt ihren eigenen Geschmack, und verschiedene Kulturkreise schütteln bezüglich "dekadenter" Gerichte von außerhalb auch gern mit Grausen den Kopf.

Huhn gefüllt mit Ei

Angebrütete Hühnereier mitsamt den Küken darin zu essen, gilt auf den Philippinen als hochgeschätztes Streetfood namens Balut. Auf den Märkten zwischen Bregenz und Bruck an der Leitha sollte man sich definitiv nicht auf das Geschäftsmodell des Balut versteifen.

Im 16. Jahrhundert ernährte sich der Florentiner Renaissancemaler Piero di Cosimo der Legende nach fast ausschließlich von hartgekochten Hühnereiern. Laut der mittelalterlichen Rezeptsammlung Le Viandier Ende des 13. Jahrhunderts bringt man schließlich das Ei überhaupt zurück an seinen Ursprung. Unter der Rubrik "Feinheiten für einen Festtag oder für ein fürstliches Bankett an drei Fleischtagen der Woche wie Sonntag, Dienstag und Donnerstag" findet sich ein Rezept, in dem ein Huhn gehäutet, die Häute mit gehackten Eiern, Gewürzen, faschiertem Schweinefleisch und -fett gefüllt und zu Knödeln zusammengenäht werden, bevor man sie durchbrät. Serviert werden die Knödel mit dem gegarten Huhn, das man zuvor in Blattgold wickelt.

Auch das im 17. Jahrhundert in England hochgeschätzte Gockelbier namens Cock Ale, das im Wesentlichen aus zermörsertem gekochtem Hahn, Rosinen, Datteln, Muskat und Ale besteht und, in Flaschen abgefüllt, nach einem Monat getrunken werden kann, hatte bis auf den hier vermuteten Ursprung des Begriffs Cocktail keinen Bestand.

Die im Gastmahl im Roman Satyricon von Petronius aus dem ersten Jahrhundert erwähnten Pfaueneier im Teigmantel, mit gepfeffertem Dotter und einer Grasmücke gefüllt, oder Gänseeier unter Filzkäppchen (und noch wesentlich Schlimmeres aus der Flora und Fauna) mögen die kulinarischen Vorlieben von Kaiser Nero zwar satirisch beschreiben. Allerdings existiert das meiste, das man sich vorstellen kann, auch tatsächlich.

Dagegen wirken die aus Gänseblümchen hergestellten Spiegeleier der deutschen Kochbuchautorin Henriette Davidis aus dem 19. Jahrhundert hochmodern vegan. Allerdings verwendete die gute Frau als Würze statt Salz weißen Sand. Oder wie Erich Mühsam sich 1905 in Der Gesang der Vegetarier lustig machte: "Wir hassen das Fleisch, ja wir hassen das Fleisch / Und die Milch und die Eier und lieben keusch." Darauf einen Eierlikör. (Christian Schachinger, 9.4.2023)