Serienstart "Unglaublicher Kreislauf der Geschichte": Anna Winger über Serie "Transatlantic" Die "Unorthodox"-Macherin erzählt in der Netflix-Serie, wie eine Gruppe tapferer Männer und Frauen im Zweiten Weltkrieg tausende Geflüchtete aus Vichy-Frankreich rettete

Serienkult Disney packt neue "Star Wars"-Serie "The Acolyte" aus First Look auf die neue Serie, die in der Ära der Hohen Republik des "Star Wars"-Universums spielt – 100 Jahre vor der Prequel-Trilogie

Streaming "Lillyhammer"-Macher planen neue Serie für Netflix Zehn Jahre nach der ersten Eigenproduktion des Streamingriesen gestalten Anne Bjørnstad und Eilif Skodvin die Serie "Salmon Island" über einen Fischzuchtbetrieb im globalen Wettkampf

Pressefreiheit Reporter ohne Grenzen: 20 besonders tödliche Jahre für Journalisten Seit 2003 1.657 Journalisten und Journalistinnen getötet

Hacker Cyberangriff legte "Neue Zürcher Zeitung" lahm Eine Ransomware hat die Daten verschlüsselt, womöglich wurde das Qualitätsblatt Opfer einer Cybererpressung. Mehrere Schweizer Medien sind betroffen

Medienpolitik Gewerkschaft setzt sich für Fortbestand der "Wiener Zeitung" ein "Wiener Zeitung muss weiter eine Zukunft haben", fordern Arbeitnehmervertreter

ORF-Gebühr Tirols Kulturschaffende warnen vor Aus für ORF-Landesabgabe Abschaffung hätte für die Tiroler Kulturlandschaft einen "Kahlschlag zur Folge" – Ersatz der Mittel aus dem Landesbudget "erscheint unrealistisch"

Switchlist The Father, Baby Driver und Fabian oder Der Gang vor die Hunde Die TV-Tipps für den Karfreitag

