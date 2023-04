Am Samstag steigt in den Ardennen die dritte Auflage des Radklassikers Paris–Roubaix für Frauen. Mit Ambitionen gehen auch zwei Tirolerinnen an den Start

In dieser Galerie: 3 Bilder Die Schweinberger-Zwillinge reiten auf der gleichen Welle. Foto: IMAGO/frontalvision.com/Arne Mill 2022 gab Kathrin Schweinberger bei Paris–Roubaix nach einem Sturz auf, bei der Premiere 2021 kam sie nach Sturz und Defekt ebenso wie ihre Schwester Christina (Defekt) außerhalb der Karenzzeit ins Ziel. Foto: IMAGO/frontalvision.com/Arne Mill Christina Schweinberger (hier im Einsatz bei der EM 2022 in München) ist zweifache Staatsmeisterin. Sie hat im Juni vergangenen Jahres Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen bezwungen. Foto: EPA/LEONHARD SIMON

Wenn die "Hölle des Nordens" ruft, dann sind Christina und Kathrin Schweinberger mit Leidenschaft dabei. Die 26-jährigen Zwillingsschwestern aus Jenbach in Tirol starten am Samstag bei der dritten Auflage des Radrennens "Paris–Roubaix Femmes", bevor am Sonntag die Männer mit den Österreichern Michael Gogl, Lukas Pöstlberger, Patrick Gamper und Marco Haller den Frühjahrsklassiker im Norden Frankreichs in Angriff nehmen.

Die Vorfreude ist bei beiden "witzigerweise" groß, auch wenn bei dem anspruchsvollen Eintagesrennen mal Staub, mal Schlamm, Wind und vor allem die gefürchteten Kopfsteinpflasterpassagen den Protagonistinnen alles abverlangen. Kathrin: "Es ist ein Pokerspiel, und man muss sehr fokussiert sein. Ein falscher Move – und es kann vorbei sein."

Schlammschlacht

Im Herbst 2021 waren die beiden bei der wegen Corona verschobenen Frauenpremiere in den Ardennen hinlänglich vor den anstehenden Strapazen gewarnt. "Nachher haben wir uns gedacht, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm", sagt Kathrin. Dabei glich das Rennen damals aufgrund des heftigen Regens im Vorfeld einer Schlammschlacht. "Das waren so ziemlich die härtesten Bedingungen, die man für dieses Rennen haben kann", sagt Christina, die nach einem Defekt ebenso wie ihre Schwester (Sturz und Defekt) außerhalb des Zeitlimits im Velodrom zu Roubaix ins Ziel kam.

2021 fuhren die Schwestern noch in einem Team, mittlerweile tritt Christina für das belgische World-Tour-Team Fenix-Deceuninck in die Pedale und Kathrin für das deutsche World-Tour-Team Ceratizit WNT. Die aktuelle Form stimmt. Drei Top-Ten-Platzierungen zuletzt, etwa bei der Flandernrundfahrt, stimmen Christina positiv. "Ich muss da was ergänzen", sagt Kathrin: "Christina war Fünfte bei Gent–Wevelgem. Das war megagut." Sie selbst hat am Mittwoch beim Scheldepreis als Siebente aufgezeigt.

Über Stock und Stein

Respekt vor der mit 17 Kopfsteinpflasterpassagen (rund 30 Kilometer) gespickten Strecke über 145,5 Kilometer von Denain nach Roubaix ist vorhanden. Das Risiko zu stürzen sollte an der Spitze des 22 Teams und 144 Fahrerinnen umfassenden Feldes diesmal aber geringer sein, weil erst nach etwa 60 km die erste holprige Schlüsselstelle zu bewältigen ist und sich da bereits eine Ausreißergruppe – möglichst mit ihnen – gebildet haben sollte, hofft Christina. Kathrin: "Es wird auf alle Fälle ein großer Fight. Es ist zach, es ist hart, aber auch irgendwie cool. Es hat was, auch am Kopfsteinpflaster seinen Weg zu finden. Aber man ist danach auf alle Fälle fertig."

Eine genaue Streckenbesichtigung sei Pflicht, mehr als eine Befahrung im Vorfeld auf Grund des dichten Rennkalenders aber kaum drin. Sowohl der Allrounderin Christina als auch der Sprinterin Kathrin sollte "die Strecke nicht so schlecht liegen". Das Rennen sei nicht nur eine Kraftsache. Es brauche eine gute Tagesform und Glück. Und mehr noch als sonst komme es auf eine geeignete Rennrad- und Reifenwahl, eine individuell angepasste Abstimmung mit einem Reifendruck im Bereich zwischen in etwa drei und vier Bar und vor allem darauf an, viele richtige Entscheidungen zu treffen. Fahre ich auf oder neben den Steinen? Überhole ich oder bleibe ich dahinter?

Agieren, reagieren und kommunizieren

Kathrin: "Manchmal ist es klüger, nicht mit einer anderen Linie zu viel zu riskieren." Christina: "Wichtig ist, wie man reagiert, wenn etwas passiert. Wer die besten Lösungen findet, hat eine gute Chance, zu gewinnen." Kathrin: "Man muss nach jedem Sektor schauen, wer noch da ist, wie man reagiert. Kommunikation ist sehr wichtig."

Auch nicht unwichtig ist Selbstvertrauen, das hat Christina im Juni 2022 in Judendorf getankt, als sie Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer zweimal schlug und sowohl im Straßenrennen als auch im Zeitfahren zur Staatsmeisterin avancierte. "Das Trikot ist eine tolle Motivation." Während der Rennen denke sie aber nicht mehr daran. "Da hat man andere Probleme." Kathrin: "Und da gibt es noch ganz andere Trikots, mit Sternen oder mehr Farben."

Trainieren und studieren

Der Radsport hat für beide Priorität, nebenbei wird aber auch noch gerackert: Kathrin studiert Mathematik und Geografie als Lehramt. "Ich bin fast fertig." Christina hat nach einer Ausbildung zur Chemielabortechnikerin begonnen, Wirtschaftsrecht zu studieren. "Das kann noch bissl dauern." Die beiden haben einen Plan für danach.

In finanziellen Belangen wollen sie sich nicht beschweren, zumal World-Tour-Teams auch Frauen ein Mindestgehalt zahlen müssen. "Uns geht es im Vergleich mit anderen Sportarten echt gut", sagt Kathrin, die auch beim Bundesheer angestellt ist. "Eine super Unterstützung." Generell sei es "echt ein Wahnsinn, wie sich der Frauenradsport in den vergangenen Jahren entwickelt hat."

Rennrad statt Rennskier

Die heimatverbundenen Zwillinge verbringen gerne Zeit miteinander und trainieren nach Möglichkeit auch zusammen. Kathrin: "Wir haben immer alles gemeinsam gemacht." Christina: "Wir haben Entscheidungen immer gemeinsam getroffen. Da sind wir schon noch sehr auf der gleichen Welle."

Das waren sie auch schon als Kinder, als sie eine Skikarriere vor Augen, aber keinen Bock auf ein Internat wie etwa in Stams hatten. Aus dem Konditionstraining auf zwei Rädern entwickelte sich langsam mehr, auch begünstigt durch den Nachbarn, der sie zu einem Radklub brachte und als 13-Jährige erstmals zu einem Rennen mitnahm. Christina: "Das hat uns dann besser gefallen." Zudem schätzen sie die unmittelbare Konkurrenz. "Im Skirennsport wären wir allein auf der Piste."

Höhepunkte

Die Tour de France wäre auch heuer wieder ein großes Ziel. Nachdem sie 2022 beide dabei waren, rechnet Kathrin heuer eher nicht mit einer Nominierung, weil ihr Team erwägt, hinsichtlich Gesamtklassement eine Bergmannschaft zu entsenden. Als Saisonhöhepunkte dienen aber auch die WM in Schottland (Glasgow) und die EM in den Niederlanden (Provinz Drenthe).

Nun aber kommt zunächst einmal Paris-Roubaix. Favoritinnen gebe es einige, dazu gehört auch Vorjahressiegerin Longo Borghini aus Italien. "Das Spektrum des Möglichen ist groß. Top Ten ist möglich, es kann aber auch sein, dass man nicht bis zur Ziellinie kommt", sagt Kathrin. Und Christina schließt sich der Prognose ihrer Schwester an. (Thomas Hirner, 8.4.2023)