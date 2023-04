Nach den Spaniern selbst, die in der Pandemie ihr eigenes Hinterland entdeckten, zieht es immer mehr internationale Gäste in die überraschend unberührte Natur der Iberischen Halbinsel

Moclín im andalusischen Hinterland: In Orten wie diesem bekommt man derzeit kaum noch Unterkünfte. Foto: Jan Marot

Während man in Österreich auf wärmende Sonnenstrahlen noch vergebens wartet, überschreiten die Thermometer in Spanien – und das nicht einzig im Süden und an der Mittelmeerküste – längst die 30-Grad-Marke. Bei meist strahlendem Sonnenschein und so gut wie wolkenlosem Himmel weckt das die Reiselust von Gästen aus dem In- und Ausland, die der anhaltenden Krise wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der hohen Inflation zum Trotz heuer größer denn je zu sein scheint.

Davon profitiert auch immer mehr der "Agrotourismus", sprich der ländliche Raum Spaniens, der vielerorts vor allem in Zentral- und Südwestspanien mit Strukturschwäche, Landflucht und Überalterung zu kämpfen hat.

Casas Rurales, Fincas, weiße Dörfer

Dabei sind sogenannte Casas Rurales (Landhäuser) oder für den Tourismus adaptierte Fincas (Landgüter) in oder bei "weißen Dörfern" in Andalusiens immergrüner Sierra de Grazalema (Cádiz) regelrechte Oasen abseits des Trubels in den Städten und der Metropolen Madrid und Barcelona.

Bergtouren, Wanderrouten, Mountainbike-Trails, Klettersteige, Flussbäder, Wildbäche und auch naturbelassene Thermalquellen finden sich so gut wie überall, von den Pyrenäen Aragóns und Kataloniens bis in den Monfragüe-Nationalpark (Cáceres) an der Grenze zu Portugal. Und genau das entdecken immer mehr Spanier und Gäste aus dem Ausland. Ein weiterer Pluspunkt: die lokalen Spezialitäten der Provinzen, seien es Käse, Weine, Würste, Ibérico-Rohschinken oder lokaltypische Gerichte in Landgasthöfen, von denen so mancher auch mit Michelin-Stern ausgezeichnet ist.

"Sonne, Strand und Meer" war gestern

Der seit knapp einer Dekade angestrebte "Wandel des spanischen Tourismusmodells", das seit den 1960ern und der Franco-Diktatur dominiert – "Sonne, Strand und Meer" –, hin zu einer Stärkung des ruralen Raums hat nicht zuletzt auch dank der Beschränkungen der Corona-Pandemie deutlich an Fahrt gewonnen.

So sind Ferienunterkünfte im spanischen Binnen- und Hinterland über Ostern im landesweiten Schnitt zu 85 Prozent ausgebucht, betont Francisco Parra, Präsident des Vereins der Agrotourismus-Anbieter (Asociación de Profesionales de Turismo Rural, kurz Autural), gegenüber der Wirtschaftszeitung "Cinco Días". Nach Regionen melden Navarra, La Rioja und die Extremadura eine Auslastung von 90 Prozent im ländlichen Raum. Ferienunterkünfte abseits der Küste auf den Kanaren sind laut dem Spanischen Verein für ländlichen Tourismus, der Asociación Española de Turismo rural (Asetur), zu 100 Prozent gebucht. Damit habe man vielerorts die Zahlen vor der Covid-19-Pandemie zumindest egalisiert und auch übertroffen.

Spaniens Osterferien in der "Semana Santa" ("heilige Woche") werden als fulminanter Startschuss für das erwartete Rekord-Tourismusjahr erachtet. So sollen Prognosen zufolge die Urlauberzahlen heuer erstmals wieder höher liegen als in den Jahren vor der Pandemie (Allzeitrekord 2019: 83,7 Millionen internationale Gäste; 2022: rund 71 Millionen), das erwarten Touristiker und der Branchenverband Exceltur.

Touristenrekorde

Bereits im Februar erreichten mit über 5,3 Millionen internationalen Gästen um 50 Prozent mehr Spanien-Reisende das Land als im Vorjahr – laut dem staatlichen Statistikinstitut (Instituto Nacional de Estadística, kurz INE) ein Allzeitrekord. Der unlängst angelobte Neo-Minister für Tourismus, Héctor Gómez Hernández (PSOE), erwartet eine "Rekord-Osterwoche, was Urlauberzahlen und deren Pro-Kopf-Ausgaben betrifft".

Das untermauern auch die Daten, die Carlos Garrido, Präsident des Dachverbands der spanischen Reiseagenturen (Confederación Española de Agencias de Viajes, kurz CEAV), vorlegt, der von einem Buchungsanstieg von 15 Prozent gegenüber den Vor-Pandemie-Zahlen von 2019 spricht. Stattliche 37 Prozent mehr Buchungen als 2019 aus Spanien selbst vermeldet eDreams Odigeo, mit Palma de Mallorca, Ibiza, Sevilla, Málaga und Teneriffa als Top-Destination für die Spanier selbst. Die Hauptstadtregion Madrid erwartet für die Osterfeiertage über eine Million Gäste.

In der Osterwoche erreichen die Nächtigungszahlen zwischen Gründonnerstag und Ostermontag vielerorts 95 Prozent. Das betrifft die von spanischen und internationalen Gästen in dieser Jahreszeit bevorzugten Stranddestinationen am Mittelmeer von Katalonien bis Andalusien, die Balearen und Kanaren. Aber laut CEAV auch immer mehr ländliche Inlandsdestinationen. Zu nennen ist auch der sogenannte "religiöse Tourismus", für den die Karwochen-Prozessionen in Andalusiens Städten wie Sevilla, Granada oder Málaga und den "zwei Kastilien" (La Mancha und León) oder Aragón als Besuchermagneten dienen.

Spanien wird teurer

Inflationsbedingter Wermutstropfen ist, dass Urlauber aus dem In- und Ausland mit deutlichen Mehrkosten von 15 Prozent – und mehr – rechnen müssen. Es seien die "teuersten Ostern aller Zeiten", schreibt die Wirtschaftszeitung "eleconomista.es" auf Basis der Daten des staatlichen Statistikinstituts INE sowie von Ebooking.com und Touristikverbänden.

So sind Preise für Unterkünfte und wegen hoher Lebensmittelpreise für Getränke und Speisen in Restaurants und Tapas- Bars extrem hoch. Auch Flugreisen wurden über die Feiertage teurer, auch wenn die Flugverbindungen 95 Prozent des Vor-Covid-19-Niveaus erreichten. Iberia (IAG) stockt aktuell die Belegschaft um 2.400 Mitarbeiter (plus 14 %) auf, um für die nahe Sommersaison gewappnet zu sein.

Wasserknappheit und Waldbrände

Was indes den überaus optimistischen Prognosen für den Spanien-Tourismus heuer durchaus einen Dämpfer verpassen könnte, ist die anhaltende Trockenheit. Die Niederschläge im vergangenen Winter und bislang im Frühjahr reichten bei weitem nicht aus, um die in Stauseen gespeicherten Wasserreserven, die im Rekord-Dürrejahr 2022 einen historischen Tiefststand erreichten, ausreichend aufzufüllen. Und schon früh im 2023er-Jahr wüteten verheerende Waldbrände, erst im Grenzgebiet zwischen Castellón de la Plana (Valencia) und Teruel (Aragón), dann versengten gelegte Brände über 10.000 Hektar an Wäldern im nordspanischen Asturien.

Erst am Karfreitag gelang es den Löschkräften, die Waldbrände bei Tarifa (Andalusien) an der Straße von Gibraltar unter Kontrolle zu bringen. Im Hinterland Kataloniens gelten seit Monaten Restriktionen beim Wasserverbrauch, Parks werden nicht bewässert, öffentliche Brunnen sind längst abgedreht. Punktuell Sturmtiefs und mit ihnen einhergehender Starkregen sorgen für massive Schäden, Sand- und Kiesstrände werden weggeschwemmt und Strandpromenaden zerstört. (Jan Marot, 8.4.2023)