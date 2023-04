Nach nicht einmal einer Minute führte WSG Tirol 1:0. Torschütze war Thomas Sabitzer. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Innsbruck – Die WSG Tirol hat mit einem Kantersieg den Negativlauf in der Fußball-Bundesliga beendet und sich vorerst an die Spitze der Qualifikationsgruppe gesetzt. Nach zuletzt vier Niederlagen am Stück feierte das Team von Trainer Thomas Silberberger am Freitagabend einen klaren 4:0 (3:0)-Heimerfolg gegen den Wolfsberger AC. Thomas Sabitzer erzielte dabei nach zwölf Sekunden das zweitschnellste Tor der Bundesliga-Geschichte.

Der Tscheche Patrik Jezez hatte im Juli 2007 beim Duell zwischen Red Bull Salzburg und Altach bereits nach zehn Sekunden getroffen. Die weiteren Tore der Wattener erzielten Felix Bacher (19.), Julius Ertlthaler (23.) und Raffael Behounek (91.). In der Tabelle der Qualigruppe ist die WSG mit 17 Punkten vorerst an Austria Lustenau (16), das am Samstag im Ländle-Derby auf Altach trifft, vorbeigezogen. Der WAC bleibt mit 13 Zählern auf Rang drei, der Vorsprung auf das Tabellenende beträgt vor dem Kellerduell zwischen Ried und Hartberg vier Punkte.

Bei der WSG konnte Stammtorhüter Ferdinand Oswald aufgrund von Rückenproblemen nicht mitwirken, ihn ersetzte der 23-jährige Benjamin Ozegovic. Im Angriff gesellte sich zu Sabitzer wieder der Schwede Tim Prica. Aufseiten des WAC rückte Matteo Anzolin für den erkrankten Jonathan Scherzer in die Startelf.

Führung nach zwölf Sekunden

Die Zuschauer im Tivoli Stadion durften im Spitzenspiel der Qualigruppe bereits nach zwölf Sekunden den ersten Treffer bejubeln. Nach dem Anstoß spielte der WAC den Ball zurück auf Tormann Hendrik Bonmann, dessen katastrophaler Pass in den Füßen von Sabitzer landete. Folgend versenkte der WSG-Angreifer den Ball nach einem einfachen Doppelpass mit Sturmpartner Prica im langen Eck. Die Gäste schüttelten den frühen Schock vorerst gut ab und wären bei einem Stangenschuss von Adis Jasic beinahe zum Ausgleich gekommen (10.).

Anschließend nahmen die Heimischen das Zepter in die Hand und überrollten den WAC. Nach einem Eckball traf Bacher völlig unbedrängt per Kopf (19.). Nur kurze Zeit später erhöhte Ertlthaler nach einer flachen Hereingabe von Prica auf 3:0 (23.). Die Kärntner waren völlig von der Rolle und kamen kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Bis zum Pausenpfiff erspielte sich die WSG weiterhin gute Gelegenheiten, ein Treffer wollte nicht mehr gelingen. Sabitzer verfehlte eine Freistoßflanke nur knapp (32.), Prica scheiterte mit einem Weitschuss (39.).

Nach dem Seitenwechsel fand der WAC etwas besser ins Spiel, die Angriffe wurden aber nur bedingt zwingend. Ein Abschluss von Matthäus Taferner von der Strafraumgrenze ging über das Tor (62.). Konstantin Kerschbaumer zwang WSG-Schlussmann Ozegovic zu einer Fußabwehr (72.). Mehr als diese Halbchancen ließen die Wattener in der Defensive nicht mehr zu. Offensiv verfehlte ein Kopfball von Behounek (61.) und ein Schuss von Prica das Gehäuse (69.). In der Schlussphase schaltete die WSG einen Gang zurück, Behounek gelang in der Nachspielzeit nach einem Eckball noch der vierte Treffer (91.). (APA, 7.4.2023)

Fußball-Bundesliga (24. Runde) – Qualifikationsgruppe (2. Runde):

WSG Tirol – Wolfsberger AC 4:0 (3:0). Innsbruck, Tivoli Stadion, SR Lechner.

Tor:

1:0 ( 1.) Sabitzer

2:0 (19.) Bacher

3:0 (23.) Ertlthaler

4:0 (91.) Behounek

WSG: Ozegovic – Ranacher, Bacher, Behounek, Schulz (92. Stumberger) – Sulzbacher, Naschberger, V. Müller, Ertlthaler (83. Rogelj) – Sabitzer (74. Forst), Prica (83. Tomic)

WAC: Bonmann – Jasic, Oermann, Bukusu (74. Schifferl), Anzolin (46. Novak) – Kerschbaumer (75. P. Müller), Omic, Taferner – Veratschnig (46. Röcher), Baribo, Malone (65. Ballo)

Gelbe Karten: Sabitzer, Ertlthaler bzw. Baribo