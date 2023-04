In dieser Galerie: 2 Bilder Enttäuschung auf Seiten Inter Mailands (Lukaku). Foto: REUTERS/Alberto Lingria Salernitana feierte den Ausgleich wie einen Sieg. Foto: EPA/MASSIMO PICA

Trotz eines frühen Tores von Robin Gosens hat Inter Mailand den nächsten Rückschlag in der italienischen Serie A hinnehmen müssen. Nach zuletzt drei Ligapleiten nacheinander kamen die Lombarden bei US Salernitana trotz einer lange Zeit dominanten Vorstellung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der Ausgleich der Gastgeber durch Antonio Candreva (90.) fiel erst kurz vor Schluss.

Mit der ersten Chance des Spiels hatte Gosens den amtierenden Pokalsieger zuvor in Führung gebracht, indem er eine Kopfballverlängerung von Sturmtank Romelu Lukaku sehenswert (6.) verwertete. In der Folge versäumte es Inter, ein zweites Tor nachzulegen – und wurde dafür bestraft.

Damit wartet der Mailänder Traditionsklub seit nunmehr sechs Pflichtspielen auf einen Sieg und verpasste es, mit Schwung in das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag bei Benfica Lissabon zu gehen.

Die SSC Neapel feierte derweil eine erfolgreiche, wenngleich in Halbzeit zwei wenig überzeugende Generalprobe für die Königsklasse. Ohne seinen verletzten Topstürmer Victor Osimhen gewann der Spitzenreiter beim Aufsteiger US Lecce mit 2:1 (1:0), profitierte dabei aber von einem Slapstick-Eigentor durch Lecces Antonino Gallo (64.).

In der Vorwoche hatte Napoli eine derbe 0:4-Pleite gegen den AC Mailand einstecken müssen, nun bietet sich am Mittwoch die schnelle Chance auf Revanche: Denn in der Champions League tritt SSC im Hinspiel des italienischen Viertelfinal-Duells bei Milan an.

Die Mailänder kamen im Heimspiel gegen Empoli nicht über ein 0:0 hinaus. Die vermeintliche 1:0-Führung für Milan durch Olivier Giroud in der 89. Minute wurde vom VAR aberkannt. (sid, red, 7.4.2023)