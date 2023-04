Die "Neue Zürcher Zeitung" kämpft weiter gegen die "Ausnahmesituation" an und muss auch den Umfang des eigenen Blattes reduzieren

Das "NZZ"-Gebäude in Zürich. Foto: NZZ

Zürich – Die "Neue Zürcher Zeitung" kämpft zwei Wochen nach einem Cyberangriff auf ihre Computer weiter mit Problemen. Der Verlag hat zentrale Systeme für die Zeitungsproduktion außer Betrieb setzen und die Samstagausgabe bereits am Donnerstag vorproduzieren müssen. Mit dieser "Ausnahmesituation" sei auch eine Umfangreduktion verbunden, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Aufgrund des Cyberangriffs stünden nach wie vor einige Systeme und Services nicht zur Verfügung.

Die IT der "NZZ" arbeite mit externen Spezialisten an Maßnahmen zur Behebung, hieß es. Die elektronische Ausgabe (E-Paper) dagegen war ohne Einschränkungen abrufbar. Reduziert erschienen am Samstag auch Zeitungen des CH-Media-Verlags, der IT-Dienstleistungen von der "NZZ" bezieht. Statt 16 unterschiedlichen Lokalausgaben konnten nur deren vier produziert werden, wie das Unternehmen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Online und über die App waren alle publizistischen Inhalte abrufbar.

Ransomware verwendet

Der Cyberangriff auf die Infrastruktur der "NZZ"-Mediengruppe war vor zwei Wochen bekannt geworden. Es sei sogenannte Ransomware eingesetzt worden, teilte CH Media damals mit. Mit dieser können Hacker ins Computersystem eines Opfers eindringen und Zugriff auf IT-Systeme oder auf Daten erlangen oder diese blockieren. Auch können sie ihre Opfer mit Verschlüsselungstechnik aussperren und Lösegeld verlangen.

Wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA aus Verlagskreisen erfuhr, wurde eine Lösegeldforderung gestellt. Die Medienunternehmen nahmen dazu auf Anfrage keine Stellung. CH-Media-Verleger Peter Wanner hatte in einem Interview vor einer Woche dagegen erklärt, seines Wissens seien keine solche Forderungen gestellt worden. Der finanzielle Schaden halte sich in Grenzen.

Wie lange die Probleme andauern werden, war unklar. Zu weiteren Auswirkungen auf die CH-Media-Titel dürfe man gegenwärtig nicht weiter informieren, da dies Bestandteil einer laufenden Untersuchung sei, hieß es. Aufgrund der "rollenden Entwicklung" könne man keine Angaben dazu machen, teilte die "NZZ" mit. (APA, 8.4.2023)