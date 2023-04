In der Nacht auf Samstag wurden mehrere Feuer in Kärnten und der Steiermark verfrüht entzündet. In der Nähe von Klagenfurt kamen gar Molotowcocktails zum Einsatz

Gegen drei Uhr früh wurde die Feuerwehr Großlobming verständigt, um ein Feuer zu löschen. Foto: APA/THOMAS ZEILER

Wien – Mehrere Osterfeuer sind in der Nacht auf Karsamstag in Südösterreich zu früh entzündet worden. Während der Landesfeuerwehrverband Steiermark mehrere Einsätze vermeldete, mussten in Kärnten fünf Feuerwehren ausrücken – in einer Gemeinde wurden gleich zwei Osterhaufen illegalerweise abgefackelt.

Zwei Stunden Löscharbeiten

Die Feuerwehr Großlobming (Bezirk Murtal) wurde kurz vor 3.00 Uhr alarmiert: Ein für den Karsamstag vorbereitetes Osterfeuer begann zu brennen. Die 20 Feuerwehrleute waren zwei Stunden lang beschäftigt, bis der Einsatz beendet wurde, teilte die Feuerwehr mit.

In der Gemeinde Ruden (Bezirk Völkermarkt) wurden in der Nacht auf Samstag gleich zwei Osterhaufen von unbekannten Tätern angezündet, laut Polizeiangaben waren zwei Feuerwehren mit insgesamt 40 Feuerwehrleuten im Einsatz. Ein Osterhaufen auf der Schleppe Alm bei Klagenfurt wurde gar mit Molotowcocktails in Brand gesetzt, die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg löschten das Feuer. Und auch in Steindorf (Bezirk Feldkirchen) ging ein Osterhaufen teilweise in Flammen auf, das Feuer wurde aber gelöscht, bevor es sich ausbreiten konnte. (APA, 8.4.2023)