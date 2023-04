"Segment Anything Model": Eine neue KI-Entwicklung aus dem Labor von Facebook-Mutter Meta ermöglicht die pixelgenaue Markierung und Erkennung von Objekten

In der Demo zu SAM können Beispielbilder verwendet, aber auch eigene Bilder hochgeladen werden. Foto: Screenshot, segment-anything.com/demo

Die Facebook-Mutter Meta hat unter der Bezeichnung "Segment Anything Model" (SAM) ein KI-Modell präsentiert, das einzelne Objekte in Bildern und Videos identifizieren kann. Die Forschungsabteilung des Unternehmens erklärte in einem Blogeintrag, dass SAM Objekte sogar dann erkennen können soll, wenn es beim Training noch nicht darauf gestoßen ist.

Die pixelgenaue Auswahl von Objekten kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Ein paar dieser Möglichkeiten lassen sich bereits mit einer kostenlosen Demo für Bilder ausprobieren, das auch den Upload eigener Bilder erlaubt. Demnach lassen sich Objekte mit einem Mausklick, über ein Auswahlrechteck oder auch vollautomatisch kennzeichnen.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Laut Meta soll es mit SAM künftig möglich sein, Objekte auch über eine Textaufforderung zu markieren. Dieses Feature wurde allerdings nur in einem Video gezeigt und ist in der Demo noch nicht verfügbar. Für das Modell hat Meta einen Datensatz zusammengestellt, den man ebenfalls für Forschungszwecke zur Verfügung stellen will. "SA-1B" enthält 11 Millionen Bilder sowie 1,1 Milliarden Segmentierungsmasken.

Auch eine Bearbeitung der Objekte über Sprachbefehle könnte SAM künftig in Kombination mit einem entsprechenden Modell ermöglichen. Das System funktioniert "umgekehrt" genauso: Ein Video im Blogeintrag des Unternehmens demonstriert, wie das KI-Modell in einem AR/VR-Headset zum Einsatz kommt und Objekte benennt, auf die der Träger blickt.

Intern für Facebook im Einsatz

Mark Zuckerberg, CEO von Meta, betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Integration von generativer künstlicher Intelligenz in die Anwendungen des Unternehmens. Obwohl Meta noch kein kommerzielles Produkt mit dieser Art von KI auf den Markt gebracht hat, soll das Unternehmen intern bei Facebook eine Technologie ähnlich der SAM-Technologie einsetzen, um Fotos zu markieren, Beiträge zu moderieren und empfohlene Beiträge auf Facebook und Instagram zu ermitteln.

Vor SAM stellte Meta ein weiteres KI-Tool namens Make-A-Video vor, das das Erstellen von Videos mit simplen Textbefehlen oder auf Grundlage von eigenem Bildmaterial ermöglichen soll. Die Entwicklung befindet sich noch in einem frühen Stadium, zeigt aber jetzt schon großes Potenzial. Die jüngste Ankündigung zu SAM ist eine von vielen Initiativen großer Tech-Unternehmen, Präsenz im Bereich der KI-Entwicklung zu zeigen. In ihr steckt die Hoffnung auf das nächste große Geschäftsfeld. (red, 8.4.2023)