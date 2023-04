Am Mittwoch wurde ein 26-jähriger Jogger von dem Tier tödlich verletzt. Die Familie des Opfers wollen wegen der Rückführung des Bären nach Italien rechtliche Schritte setzen

Der Bär, der offenbar für den Tod eines Joggers verantwortlich war, soll nun geschossen werden. (Symbolfoto) Foto: Agent Green NGO / AFP

Trient – Nach dem Tod eines 26-jährigen Joggers, der am Mittwoch von einem Bären in den Wäldern im norditalienischen Trentino angegriffen und tödlich verletzt worden ist, soll das Raubtier getötet werden. Die Trentiner Landesregierung erteilte die Anordnung, den Bären zu erlegen, der jetzt aufgrund der hinterlassenen Spuren an der Leiche gesucht werden soll.

Die Familie des Opfers will inzwischen vor Gericht ziehen. Medieninformationen zufolge wollen die Angehörigen sowohl die autonome Provinz Trient als auch den italienischen Staat wegen der Rückführung von Bären in das Gebiet anzeigen. Im Visier steht demnach die Art und Weise der Durchführung des von der EU geförderten Projekts "Life Ursus", mit dem Bären aus Slowenien im Trentino angesiedelt wurden. Die Maßnahme sei ohne Referendum unter der Bevölkerung umgesetzt worden.

Tierschützerinnen warnen vor "Hexenjagd"

Das Wiederansiedlungsprojekt "Life Ursus" hatte im Jahr 1999 mit Unterstützung der Europäischen Union begonnen. Zehn Bären aus Slowenien wurden in die Region Trentino überführt. Die Braunbären im Trentino vermehrten sich und haben in den vergangenen Monaten mehrere Tiere gerissen. Die autonome Provinz Trient forderte mehr Freiheit bei Fang und Tötung gefährlicher Exemplare.

Unter Tierschützerinnen und Tierschützern werden derzeit Proteste gegen die Anordnung der Trentiner Landesregierung laut, den für den Angriff verantwortlichen Bären zu töten. Tierschützerinnen und Tierschützer warnten vor der Gefahr einer "Hexenjagd" gegen die Bären, was nur die Angst unter der Lokalbevölkerung sowie Touristinnen und Touristen nähren würde.

Der Jogger war am Donnerstag leblos in einem Waldstück oberhalb der Gemeinde Caldes im Trentino aufgefunden worden. Eine Autopsie ergab, dass der 26-Jährige infolge eines Bärenengriffs gestorben war. (APA, 8.4.2023)