Linz/Graz – Im Aufstiegsrennen in die Fußball-Bundesliga haben die beiden Zweitligisten Blau Weiß Linz und GAK am Samstag mit Siegen nachgelegt. Die Linzer behielten gegen die Admira dank eines Doppelpacks von Ronivaldo (28., 40.) mit 3:1 (2:1) die Oberhand, die Grazer setzten sich gegen Vorwärts Steyr mit 3:2 (2:1) durch. Tabellenführer St. Pölten (45 Punkte) hatte tags zuvor mit einem 3:1 gegen First Vienna vorgelegt, BW Linz (44) und der GAK (43) hielten nach 22 Runden den Anschluss.

In Linz drehte Ronivaldo die frühe Admira-Führung durch Lukas Malicsek (10.), der per Kopf nach einem Corner traf. Besonders der Führungstreffer des Brasilianers war sehenswert, der 34-Jährige hat nun fünf Tore in den letzten drei Spielen erzielt und zwölf Ligatreffer in dieser Saison auf dem Konto. In der zweiten Hälfte hielt Admira-Goalie Christoph Haas die Niederösterreicher mit einigen guten Paraden im Spiel. Doch beim Schuss von Fally Mayulu ins kurze Kreuzeck (78.) zur Entscheidung war er chancenlos.

In Graz ließ Lenn Jastremski die Steirer bereits nach zwei Minuten jubeln. David Bumberger gelang aus spitzem Winkel der zwischenzeitliche Ausgleich (12.), der allerdings nur wenige Sekunden Bestand hatte. Thomas Schiestl (13.) und erneut Jastremski (53.) sorgten für eine komfortable Führung für den GAK. Michael Lageder machte das Spiel nach einer Stunde noch einmal spannend. Die "Roten Teufel" durften sich aber über den fünften Sieg in Serie freuen, am kommenden Freitag ist Spitzenreiter St. Pölten in Graz zu Gast. (APA, 8.4.2023)

2. Liga – 22. Runde:

Freitag

SV Horn – SV Lafnitz 1:2 (1:2)

FAC Wien – Young Violets Austria Wien 1:2 (0:2)

Kapfenberger SV – SKU Amstetten 1:1 (1:0)

Rapid Wien II – SK Sturm Graz II 0:4 (0:2)

SKN St. Pölten – Vienna 3:1 (0:0)

Samstag

Blau Weiß Linz – FC Admira 3:1 (2:1)

GAK – Vorwärts Steyr 3:2 (2:1)

Sonntag

FC Dornbirn – FC Liefering 10.30