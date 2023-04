Was wäre, wenn...Paddington Bär die Rolle von E.T. übernommen hätte? Twitter-User "Jaythechou" ließ den Bären schon in hunderte Rollen schlüpfen. Foto: Twitter/@jaythechou

Die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn nicht mag, ist eigentlich ziemlich gering: Die Kinderbuchfigur Paddington Bär erfreut sich spätestens nach der Neuverfilmung seiner Abenteuer 2014 und 2017 wieder großer Beliebtheit. Einen besonders großen Fan dürfte der peruanische Pelzträger jedoch in "Jaythechou" gefunden haben.

Der Twitter-User hat sich nämlich geschworen, die Kultfigur jeden Tag so lange in Bilder aus berühmten Filmen, Serien, Videospielen und Musikalben zu montieren, bis er ihn vergisst. Spoiler: Offenbar ist das noch nicht passiert. Deshalb zählt sein Account mittlerweile auch schon 759 Auftritte des Bären im blauen Dufflecoat.

Jeder Tweet von "Jaythechou" beginnt mit "I Photoshop @paddingtonbear into a movie, game, TV show, or album until I forget:", gefolgt vom aktuellen Tag des ungewöhnlichen Projekts. Scrollt man zurück an die Anfänge, wird ersichtlich, dass sich der User zunächst nur auf "movie" und "TV show" beschränkt hat. Ob die Änderung auf künstlerische Freiheit oder auf eine Erleichterung in der Umsetzung zurückzuführen ist, lässt sich nur mutmaßen.

Die Idee dürfte ungeachtet dessen gut ankommen, der letzte Eintrag (zum Zeitpunkt des Verfassen) wurde bereits mehr als 200.000 Mal angezeigt und bekam fast 6.000 Likes. Ältere Einträge haben – je nach gelungener Pointe – schon mehr als 50.000 Likes.

Die Auftritte könnten nicht vielfältiger ausfallen: Von "Gladiator" über "Mission Impossible" und "Breaking Bad" bis hin zu "E.T." und "Star Wars" ist der Bär in Bildern berühmter Szenen aus Film und Fernsehen zu sehen.

Etwas "subtiler" sein Auftritt in "The Joy of Painting" mit Malkurs-Legende Bob Ross. Wie lange der Künstler wohl gebraucht hat, um den Bären so hinzubekommen?

Manchmal fällt der Gastauftritt überhaupt so unauffällig aus, dass man schon genau hinsehen muss, um Paddington Bär überhaupt erkennen zu können. Ein Bär wie Alfred Hitchcock sozusagen.

Nach so vielen Einsätzen stellt sich lediglich die Frage, wozu Paddington Bär künftig noch in der Lage sein wird. Bis zu seinem nächsten "echten" Auftritt im Kinofilm "Paddington 3", der diesen Sommer verspätet über die Leinwände flimmern soll, dürfte die witzige Idee jedenfalls so manchem Fan die Wartezeit verkürzen. (red, 8.4.2023)