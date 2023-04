Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist nicht immer leicht, zwei Welten unter einen Hut zu bringen. Schon gar nicht in der Welt des Bewegtbilds, das traditionell ja ein stationäres Vergnügen ist. In den letzten Jahren hat sich allerdings eine neue Klasse an Beamern hervorgetan, die das Heimkino aus seiner räumlichen Beschränkung befreien sollen. In dieser Kategorie tritt auch der Mogo 2 Pro von Xgimi an, der für 600 Euro Nennpreis erhältlich ist. DER STANDARD hat ihn einem Testlauf unterzogen.

Außerdem: Die Facebook-Mutter Meta hat unter der Bezeichnung "Segment Anything Model" (SAM) ein KI-Modell präsentiert, das einzelne Objekte in Bildern und Videos identifizieren kann. Die Forschungsabteilung des Unternehmens erklärte in einem Blogeintrag, dass SAM Objekte sogar dann erkennen können soll, wenn es beim Training noch nicht darauf gestoßen ist.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

