Jan Böhmermann und Olli Schulz werden das Finale des Eurovision Song Contests am 13. Mai 2023 auf FM4 und in der ORF-Mediathek kommentieren. Das gaben die beiden Entertainer am Sonntag in ihrer neuen Folge des Spotify-Podcasts "Fest und Flauschig" bekannt.

Böhmermann und Schulz machen damit Andi Knoll in ORF 1 und dem in der ARD kommentierenden Peter Urban erstmals Konkurrenz. Die beiden werden laut einer Sprecherin nach Liverpool zum Finale anreisen.

"Österreich zurückgeben, was es uns gegeben hat"

"Wir sind so froh, nach all den Jahren Österreich das zurückzugeben, was es uns gegeben hat", ließ sich Böhmermann von seinem Büro gegenüber der deutschen Presse-Agentur dpa zu der Aktion zitieren. Oli Schulz mit: "Endlich wächst zusammen, was zusammengehört."

Die Ukraine hat den Song Contest im Vorjahr gewonnen. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wird der Song Contest in Liverpool ausgetragen.

Österreich muss sich mit Teya & Salena und "Who the hell is Edgar?" erst fürs Finale qualifizieren. Deutschland ist fix im Finale – ebenso wie Frankreich, Italien, Spanien, das Vereinigte Königreich und die Vorjahressiegerin Ukraine. (fid, 9.4.2023)